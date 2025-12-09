22°
TEMAS

alto comedero
Expo Ciudadana
El tiempo en Jujuy
retenciones
Congreso
Ciclo lectivo 2026
violencia de Género
Oficina Anticorrupción de Jujuy
causa sur finanzas

Causa sur finanzas

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, que investiga a la financiera de Ariel Vallejo 

Martes, 09 de diciembre de 2025 09:33

La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.__IP__

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

La lista con algunos de los lugares donde se realizan allanamientos por la causa Sur Finanzas

Sede de la AFA en Viamonte

Predio de la AFA en Ezeiza

Sede de la Superliga

Racing

Independiente

San Lorenzo

Argentinos Juniors

Platense

Barracas Central

Armenio

Los Andes

Deportivo Morón

Excursionistas

