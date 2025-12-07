Partidazo jugarán esta tarde en Perico

Muchas sensaciones se podrán apreciar esta tarde desde las 18 en el estadio "Plinio Zabala" de Perico donde Talleres jugará la revancha de la Segunda Ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 frente a Monterrico Sur que ganó 1 a 0 en el duelo de ida. Una definición apasionante será de los últimos 90 minutos donde se conocerá quién accede a la Tercera Ronda luego de un partido que se jugó con el cuchillo entre los dientes en el estadio "Antonio Berruezo", incluso donde los "sureños" pudieron haber sacado una ventaja holgada, pero nada está dicho y hoy se sabrá la verdad. En caso de igualdad todo se resolverá en la tanda de penales.

La terna salteña designada estará encabezada por Facundo Volo Gutiérrez y la compañía de Santiago Figueroa y Elías Coronel, más el aporte de Teo Tabernero.

Esta tarde Perico intentará decir presente en el reducto del "expreso" donde el plantel que dirige Nazareno Godoy necesita sentir el respaldo y así lo solicitó apenas asumió en reemplazo de Ismael Rodríguez. Y es que el resultado los obliga a salir a buscar el partido para revertir el marcador, pero saben que no será nada fácil y por ello se prevén algunas variantes. Es que los "sureños" hicieron un partido inteligente de local ante las figuras con las que cuenta Talleres y ahora esa experiencia podrá relucirse en Perico la vuelta. El gol de Franco Ferry Oña condiciona a los periqueños que además de mostrar una mala imagen en la ida ahora tendrá la chance de hacer historia y frente a sus hinchas tendrá la chance de revertir el resultado.

Ahora los dirigidos por Sebastián Galván resaltan en experiencia y eso los potencia a poder cuidar el marcador y jugar de contra para liquidar la serie. La tarea del arquero Terre será crucial en los "tabacaleros" pero así también en la zona media donde Arancibia, Galarza, Vilte y Carrizo serán la manija de su andar con pelota dominada o bien para batallar junto a los defensores, los embates que pueda generar el dueño de casa.

Las condiciones en las que llegan ambos a esta revancha muestran disparidad, tal es así que Talleres contrató a Nazareno Godoy con el fin de que el plantel fue diferentes y hoy suma 2 derrotas en 7 partidos. En tanto que Monterrico Sur fue de menor a mayor.

Hoy se define en San Pedro

GRAN OPORTUNIDAD | SAN PEDRO RECIBE A CASTAÑARES TRAS EL 1 A 1 EN LA IDA.

Una excelente oportunidad tendrá hoy Atlético San Pedro desde las 17 en el estadio “Visera de Cemento” recibiendo a Deportivo Castañares de Salta en el encuentro de vuelta, correspondiente a la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur 2025/2026. Esta tarde se terminará definiendo quién accede a la Tercera Ronda tras el 1 a 1 en la vecina provincia y la terna designada estará encabezada por Víctor Condo que será secundado por Rodrigo Rivero y Luis López, más el aporte de Sergio López como 4º árbitro, todos de la Liga Jujeña de Fútbol.

Los dirigidos por Carlos Morales Santos podrán aprovechar la localía ante sus hinchas e inclinar la balanza para seguir en competencia y soñar con luchar con el ascenso al Federal A. Vale recordar que hace 7 días atrás en el estadio “Fray Honorato Pistoia”, el Club República de Campo Castañares igualó 1 a 1 con Atlético San Pedro, en el partido de ida de las llaves de la Región Norte, de la segunda ronda del torneo Regional Amateur. Los goles llegaron en el primer tiempo y Emanuel Cáceres fue quien puso adelante al conjunto salteño a los 7 minutos de juego.

El delantero aprovechó un pase en profundidad y definió entre las piernas del arquero Fanola. Luego, a los 36 minutos, también después de un pase largo, Maximiliano Ponce quedó mano a mano con el arquero Lucas Rodríguez y definió de gran manera para poner el empate del elenco “millonario”. El resultado se mantuvo así hasta el final y la definición quedó abierta para esta tarde en la “Visera de Cemento”.

Zapla avanzó a Tercera Ronda

HERNÁN VARGAS | EL DELANTERO “MERENGUE” ES UNA DE LAS CARTAS EN EL ATAQUE.

Ante su gente, Altos Hornos Zapla goleó por 4 a 1 a Deportivo Luján y se clasificó a la Tercera Ronda de los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Con los goles de Carral, Virreyra, Vargas y Mateo, el “merengue” cerró la serie con un global de 7 a 1; mientras que Bárcena descontó en el “granate”.

Los palpaleños ahora esperan rival, que saldrá del ganador de Monterrico Sur o Talleres de Perico. De esta manera Luján puso fin a su ilusión en el certamen, pero a la vez dejó en claro que el trabajo institucional está dando buenos frutos ya que dio la cara y compitió a lo largo del torneo con mayoría de jugadores surgidos de las divisiones inferiores.

En el trámite en el “Emilio Fabrizzi”, a los 10 segundos un remate de Bárcena, hubiera cambiado el rumbo de la serie. Pero la pelota se estrelló en el palo izquierdo de Abraham. Sin embargo, sobre los 23’, Carral abrió el marcador para los locales, ventaja con la cual se fueron al descanso. En el complemento, Virreyra y Vargas estiraron el marcador para Zapla. Pero sobre los 25’, Bárcena capturó una pelota en el área y solo tuvo que empujarla para anotar el descuento “granate”. Cinco minutos más tarde, Mateo aprovechó un error en la salida y anotó el cuarto de los dueños de casa para poner cifras definitivas al partido bajo la lluvia.