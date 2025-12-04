Jujuy se prepara para el desafío Trail de los Diques

Más de 700 atletas de Jujuy y provincias vecinas se darán cita el próximo domingo desde las 8.30 en el "Trail de los Diques 2025", que recorrerá el impresionante perilago de los diques La Ciénaga y Las Maderas respectivamente. Ayer en el Centro Joven Andino se hizo la presentación oficial.

Organizado bajo la iniciativa del Programa Jujuy Trail por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, en articulación con diversas áreas del Gobierno provincial como el Same, policía, el Municipio de El Carmen y la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, la carrera contará con un amplio esquema de seguridad y asistencia.

El Secretario de Deportes, Luis Calvetti, puso en valor el crecimiento deportivo de Jujuy. "Aprovecho para agradecerle a las 150 personas que trabajan y se rompen el alma todos los días allá en medio de los diques, marcando los circuitos y demás", señaló.

Mañana a las 15 acreditaciones en plaza "Vilca".

El funcionario destacó la evolución del calendario deportivo jujeño: "Pasamos de no tener un calendario a tener 5 carreras por año, y que nuestros deportistas puedan desarrollarse de la mejor manera con competencias de muchísima tecnicidad, con atletas de experiencia y con carreras de primer nivel", afirmó.

Además, Calvetti resaltó el impacto turístico y económico del evento, mencionando la llegada de corredores de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Buenos Aires. En un adelanto, anunció que Jujuy será sede de una fecha del Circuito Regional de Triatlón en febrero, consolidando la provincia en la escena deportiva nacional. Agradeció también el apoyo del Gobernador Carlos Sadir, el Ministro Normando Álvarez García, y el Intendente Víctor Gonzáles.

El Carmen, se fue convirtiendo en un escenario de eventos deportivos y culturales, por eso el intendente Víctor Hugo Gonzáles, celebró que su municipio se esté posicionando no solo como un destino turístico, sino también como un escenario ideal para diferentes disciplinas.

"Tenemos el dique abierto para las actividades, siempre con el apoyo del Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes, importantísimo", manifestó el jefe comunal.

Gonzáles enfatizó la sinergia entre el deporte y la promoción provincial: "En cada desafío que tomamos es pensando en darle visibilidad a la provincia porque creo que van de la mano, el turismo con el deporte".

En la presentación se contó con la presencia del director Provincial de Deportes Social y Comunitario, Arturo Colqui; el secretario de Deportes de El Carmen, Gregorio Mamaní; y la atleta Noelia Nieto, entre otras autoridades y deportistas.