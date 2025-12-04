Deportivo Madry, sin ascenso ni entrenador

El entrenador había llegado en marzo del 2024 y su salida se confirmó ayer, luego de la eliminación del último fin de semana en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto en el reducido por el segundo ascenso a la máxima división. Semanas atrás había caído con Gimnasia de Mendoza también por ascender a primera.

El exjugador de Vélez y Boca entre otros tuvo si primer experiencia como DT del "aurinegro" luego de acompañar a Walter Erviti en Atlanta años atrás y en su primera conducción llegó a terminar primero en la tabla de posiciones junto a Aldosivi que por diferencia de gol logró disputar la final y ascender a la "A".

Éste año terminó primero en el grupo 2 siendo el equipo más goleador. Sin embargo fue esquivo las dos posibilidades que tuvo para hacer historia con la institución patagónica.

Días atrás surgió la noticia de un supuesto interés de San Martin de Tucumán de contar con los servicios tras renovar su comisión directiva.