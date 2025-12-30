Lorenzo Rodríguez se quedó con el M15

Pasaron más de diez años desde la última vez que Jujuy fue sede de un torneo de profesionales con puntos para el ranking mundial ATP. Y se lo recibió con una fiesta, bajo una impecable organización y la coronación de Lorenzo Rodríguez.

La última vez que se jugó un certamen de estas características fue en el 2009, allí el campeón fue nada más y nada menos que Guido Pella, de gran carrera en el tenis profesional ganando hasta Copa Davis. En aquel entonces, se denominaba Future.

Hoy ya con una nueva identificación, M15, el torneo de profesionales se vivió en las canchas de polvo de ladrillo de Sociedad de Tiro, Gimnasia y Esgrima, acompañado por la Asociación Jujeña de Tenis, Gobierno de la provincia y el auspicio de sponsors privados.

Hubo un buen nivel, los jujeños colmaron las canchas en cada una de las jornadas, inclusive desde la etapa de clasificación, qualy, hasta las finales, tanto en dobles como singles, todo supervisado por la ITF.

Claro que demostró por todo lo vivió que Jujuy es una muy buena plaza para albergar estos certámenes de gran magnitud.