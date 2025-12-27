"Licha" Martínez fue titular y capitán

Lisandro Martínez, de regreso tras la grave lesión de rodilla que sufrió en febrero, fue titular y capitán en el equipo local. Fue el sexto partido del defensor argentino, quien busca minutos para volver a la Selección en los meses previos al Mundial 2026, luego de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y "Licha" mostró la seguridad de un campeón del mundo.

No puede permitirse Manchester United, uno de los equipos más importantes de Europa y del mundo, estar otra temporada más sin jugar la Uefa Champions League (no jugó la actual ni la anterior edición). Por eso, la ajustada victoria ante Newcastle, un competidor directo, se festeja el doble. Tuvo momentos de dominio el equipo de Rubén Amorim, luego pasó alguna zozobra con los envíos al área de la "urracas" y finalmente celebró por la mínima.

La figura de la cancha no puede ser otra que Dorgu, el hombre que marcó la diferencia en la noche de Manchester.

Capturó un rebote dentro del área cuando iban 24 minutos de juego y la jugada no parecía llevar mayor peligro, y sorprendió a Aaron Ramsdale con una potente volea de zurda que se metió junto al palo derecho del arquero. Golazo.