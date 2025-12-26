¿Quién pasa Talleres o será Zapla?

Momentos de incertidumbre pura. Un compás de espera se mantiene en Perico y Palpalá tras la protesta que realizó Altos Hornos Zapla por el partido de vuelta de la Tercera Ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 donde fue titular el zaguero Juan Cruz Huichulef luego del empate 1 a 1 en el "Emilio Fabrizzi" que clasificó al "expreso" ya que había ganado 2 a 1 en la ida. La supuesta mala inclusión del defensor aduce que durante la temporada 2025 defendió oficialmente la casaca de tres clubes, San Martín de Burzaco (Primera B Metropolitana), Ben Hur de Rafaela (Federal A) y Atlético Talleres (Torneo Regional). Lo cual el reglamento oficial de Fifa lo impide en su artículo 5 sobre el Estatuto y Transferencia de jugadores.

La protesta ya trascendió a nivel nacional y otros clubes de la Región Norte también están pendientes por lo que suceda.

Un caso similar el "expreso" ya había prevenido en este certamen, de no exponerlos al delantero Gastón Mamaní (Racing de Ojo de Agua, Talleres y Malvinas) y al volante central Lucas Caballero que proviene de Buenos Aires por esa misma situación para recién tenerlos disponibles en el 2026. Mientras tanto ambos se entrenaban a la par del equipo.

Por lo pronto el equipo de Víctor Nazareno Godoy hoy retomará los trabajos tras la fiesta de Navidad con la incertidumbre de saber si jugará o con Atlético San Pedro en las semifinales de la Región Norte, ya que hasta el momento no le corrieron vista desde el Consejo Federal de AFA, pero en caso de recibirla le permitirá realizar un descargo con sus letrados. De todas formas la dirigencia del "expreso" con el aval del entrenador ya se asesoraron y esperan por horas transmitirle tranquilidad a sus hinchas por este episodio del que también pudieron ser parte Matías Ruiz (Unión San Felipe de Chile, Berazategui y Talleres) y Rafael Ríos (Sol de Mayo de Viedma, Gimnasia de Concepción del Uruguay y Talleres) que fueron titulares en el partido de ida en Perico, pero que no ingresaron en esta protesta del "merengue" que en teoría el lunes deberían reintegrarse el plantel.

Hasta el momento y en medio de esta polémica, según trascendió Talleres pretende reforzarse con un defensor y un delantero más. También es importante recordar que Diego Magno volverá hoy a entrenarse con total normalidad luego de cumplir los plazos y recibir el alta de un desgarro. Además otra alternativa a usar en el elenco periqueño es ocupar el cupo de Enzo Justiniano, se rompió los ligamentos cruzados, con otra variante que podría ser una opción potable en las instancias finales.