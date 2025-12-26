El "lobito" bicampeón

La Liga Jujeña de Fútbol cerró la temporada de manera exitosa. Después de un año repleto de problemas, polémicas, declaraciones cruzadas y mucha incertidumbre, se llegó al final con dos partidos importantes en el estadio "La Tablada".

Por un lado se definió el torneo "Hugo Cid Conde" entre las chicas de Gorriti y Cuyaya, y por el otro se disputó la final del Anual de varones.

Y fue Gimnasia quien gritó fuerte en el histórico reducto de avenida Córdoba. Es que venció a Atlético Talleres de Perico, su clásico rival, por tres a dos y dio la vuelta olímpica, defendiendo con éxito el campeonato logrado en el 2024.

Lautaro Toledo, Nahuel Zapatiel y Ticiano Vaca convirtieron los goles para el equipo dirigido por Daniel "Pájaro" Juárez. Mientras que Franco Rodríguez y Agustín Altamiranda anotaron para el "expreso". De esta manera, el ganador del Clausura se impuso al vencedor del Apertura y pudo volver a que darse con la copa.

"Diablas rojas"

Atlético Gorriti se coronó campeón femenino del "Hugo Cid Conde", tras vencer por penales a Atlético Cuyaya por 4 a 2 . En el tiempo reglamentario habían igualado 1 a 1. Vale recordar que las "diablas rojas" estaban ganando su duelo hasta que desató una tormenta que obligó a postergar y ahora sufrieron, pero se quedaron con el premio.