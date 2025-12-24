24°
24 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

boxeo
básquet
PALPALÁ
Purmamarca
Premios Olimpia
San Antonio
Navidad 2025
Productos de calidad
regional
Navidad 2025
boxeo
básquet
PALPALÁ
Purmamarca
Premios Olimpia
San Antonio
Navidad 2025
Productos de calidad
regional
Navidad 2025

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Sigue la "causa San Lorenzo"

Una causa por una supuesta defraudación por administración fraudulenta vinculada al Club San Lorenzo continuará su trámite en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tras un fallo unánime del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 00:00

La decisión correspondió a la causa 61930/2025-1 "Incidente de incompetencia en autos 'Moretti, Marcelo Luis Ángel y otros sobre 173 7 - Defraudación por administración fraudulenta'", según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El conflicto de competencia se planteó entre el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 de la Ciudad y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27. El TSJ, presidido por la jueza Inés M Weinberg, resolvió que ambas causas quedaran en manos del juzgado local.

La mayoría de los jueces remitió a los argumentos del Fiscal General, quien sostuvo que los procesos compartían un mismo objeto procesal y que en el fuero porteño se investigaba otro expediente vinculado iniciado con anterioridad.

El Tribunal consideró que existía una comunidad probatoria ineludible y que la totalidad de los hechos debía abordarse en un mismo ámbito, por lo que declaró competente al fuero local, que intervino primero y desarrolló una extensa actividad probatoria.

De esta manera, se seguirá con la investigación iniciada contra el expresidente de la entidad, Marcelo Moretti, quien pretendía volver a su cargo, algo que fue rechazado.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD