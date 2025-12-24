Adrián Gaspar, el mejor atleta temporada 2025

La Federación Jujeña de Atletismo realizó la Noche de las distinciones del Atletismo Jujeño 2025 donde se distinguió a Adrián Alberto Gaspar como el atleta del año 2025 por haber obtenido los siguientes logros, campeón nacional en el Campeonato Nacional de Short Trail 42K en Córdoba y también por haber participado en el Campeonato Mundial de Trail –Canfranc– España 45 km Short Trail donde obtuvo el 41º puesto entre 121 participantes. La ceremonia deportiva a la vez hizo un homenaje a todas las personas, instituciones y empresas que colaboran en los diferentes eventos y competencias, pero por sobre todo a los protagonistas principales, los atletas que se destacaron durante el presente año.

Se reconoció auspiciantes: Transportes Evelia, Ledesma, Tade, Girsu, Jujuy Materiales, Vexar, Comodín, Coca Cola, etc.

Durante la velada estuvieron presentes el representante del Regimiento de Infantería de Montaña 20 Cazadores de Los Andes; el secretario de Deportes de la provincia Luis Calvetti; el coordinador del Instituto de Educación Superior 4 Profesorado de Educación Física, Pablo Díaz; Hamburgo Seguros; Martín Barrionuevo de Jujuy Materiales, Fernando Díaz de Tade y así también dijeron presentes personalidades de los medios de comunicación. Además de representantes de las Municipalidades de La Mendieta, Tilcara, San Pedro, Monterrico, La Mendieta, Palpalá, autoridades de las instituciones educativas y un grupo importante de padres de los familiares de los agasajados.

Después de un año con muchas actividades, es necesario difundir los hechos que, por su relevancia, merecen ser expresados y considerados. Por ello la Federación por medio de los jóvenes, estuvo presente en numerosos torneos locales, provinciales, Campeonatos Regionales y Nacionales que se disputaron en nuestra provincia, en el NOA y en el diferentes provincias del país. De esa manera resumió su discurso la presidenta actual Graciela Corradini, que continuó diciendo, que fue un año de muchas actividades y numerosos logros de diferentes grupos y un papel destacado fue el equipo de trabajo.

Luego menciono que los éxitos deportivos alcanzados no han hecho más que ratificar la posición de privilegio que tiene la Federación Jujeña de Atletismo, en el ámbito nacional, regional y provincial gracias al esfuerzo de los jóvenes jujeños que día a día entrenan para este resultado. Destacando el trabajo en conjunto con instituciones del estado, intermedias, educativas, entrenadores, profesores, jueces, empresas, medios de comunicación y las familias de los presentes.

Del mismo modo se reconoció la tan exitosa temporada atlética gracias al aporte de la Escuela de Atletismo de Palpalá, CEA, Escuela Santa Rita de Monterrico, Escuela de Minas de Súsques, Sparta Fitness, Meraki, Cpdat, Club Atlético Ledesma, IES 4, Maktasu, Escuela de Comercio 1 de Perico, Emdei, Romero Running, Escuela de Atletismo Municipal de San Pedro, Team Lanza Llamas, Deportes Atletismo La Esperanza Los Pinguinos y Club Atlético Miraflores.