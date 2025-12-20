Fiesta del Deporte y un balance muy positivo

El Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy agradeció a diferentes organismos del Estado e instituciones que hicieron posible la realización de una exitosa nueva edición de la Fiesta Provincial del Deporte que tuvo lugar con notable éxito en Tilcara.

En este sentido, la Comisión Directiva destacó el acompañamiento fundamental del Gobierno de la Provincia, a través del ministro del Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García; de la Secretaría de Deportes que comanda Luis Calvetti, como así también a la Municipalidad de Tilcara, a través de su intendente Sonia Pérez, quien desde un primer momento mostró su interés de concretar la ceremonia en la ciudad quebradeña, poniendo a disposición todo su equipo de trabajo.

El presidente del Círculo, Daniel Echazú, afirmó que "nosotros tenemos toda la voluntad siempre de darle un mimo a todos los deportistas cada fin de año, pero sin el apoyo de organismos del Estado nos resultaría muy difícil poder concretarlo. Eternamente gradecidos".

Del mismo modo, también resaltó el apoyo recibido en la recuperación de la sede social ubicada en barrio Cuyaya, en la cual se encuentran trabajando a destajo para ponerla nuevamente en funcionamiento. En este sentido, agradeció al Ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección General de Arquitectura, la Cámara de la Construcción, la empresa constructora NGA, Agua Potable y Xuma, como así también al ingeniero Raúl Ulloa.