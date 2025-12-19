Con buen marco se desarrolla la clínica en la Española

Con una destacada participación, el Instituto Universitario River Plate, a través de un convenio con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, dio inicio en las instalaciones de la Sociedad Española a la clínica gratuita denominada "Metodología de Desarrollo Deportivo", a cargo de los licenciados Pablo Covián y Alex Pérez. Hoy finaliza con la última doble jornada.

La capacitación, de carácter libre y gratuito, está destinada a profesores de Educación Física, instructores, entrenadores y a todas aquellas personas interesadas en el desarrollo de la actividad deportiva.

Durante las jornadas, los asistentes abordaron metodologías aplicables a distintas disciplinas deportivas, desde un enfoque actual e integral, que incluye aspectos vinculados al crecimiento del futsal, una especialidad que registra un marcado desarrollo tanto a nivel local como nacional.

En el acto de apertura, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó "la importancia de la visita de los profesionales del Instituto Universitario River Plate", y remarcó que la iniciativa "comparte los objetivos del municipio, orientados a formar líderes y emprendedores deportivos, brindándoles herramientas y acompañamiento desde el Estado municipal".

En ese sentido, subrayó que el propósito es "lograr que los espacios públicos estén vinculados al deporte, la salud, la contención y el emprendedurismo, promoviendo vocaciones tanto en la práctica como en la docencia deportiva".

Asimismo, Altea señaló que "la ciudad crece y es necesario acompañar ese desarrollo generando educación, que es la base del país, la provincia y la ciudad, después de la pandemia adquirió un rol fundamental para las familias y la construcción social".

Por su parte, Pablo Covián expresó su satisfacción por visitar la provincia y agradeció al municipio por hacer posible la realización de la clínica "el Instituto Universitario River Plate cuenta con 15 años de trayectoria y hoy tiene una impronta cada vez más federal, con presencia tanto en el norte del país como en Tierra del Fuego".

En relación a la actividad, Covián explicó que "la alianza estratégica entre la Universidad y el municipio permitió desarrollar dos jornadas de trabajo, con cuatro módulos, en un proceso de intercambio en el que también aprendemos, ya que cada región tiene sus propios estilos y formas. Nosotros aportamos nuestras experiencias y herramientas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los jujeños a través del deporte".