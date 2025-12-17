La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante la capacitación denominada "Metodologías de Desarrollo Deportivo", en el marco de la formalización de un convenio firmado entre el Municipio y el Instituto Universitario River Plate, con el objetivo de fortalecer la formación y profesionalización en el ámbito deportivo.

La propuesta formativa, de modalidad presencial, se desarrollará en las instalaciones de la Sociedad Española los días jueves 18 y viernes 19 del corriente, con instancias teóricas y prácticas de 9 a 12 y de 14 a 16. La actividad es gratuita, contará con entrega de certificados de participación y está destinada a estudiantes, profesores de Educación Física, instructores, entrenadores y al público en general interesado en la temática.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la importancia del trabajo conjunto con instituciones educativas de prestigio y expresó: "Siempre reforzando alianzas estratégicas que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad, con las posibilidades para los vecinos, particularmente ahora apuntando a jóvenes, que estén viendo cuál va a ser su destino posterior al colegio o de qué es lo que quieren trabajar y quieran convertirse en líderes deportivos, desde el municipio vamos a tratar de acompañar este este proceso junto con el Instituto Universitario River Plate, que va a venir a dar una capacitación gratuita con cupo, y que los interesados ya se pueden inscribir a través de un link en las redes sociales de la Dirección de Deportes: https://www.facebook.com/dirdedeportes, o en las oficinas de dicha repartición ubicadas en la punta del Parque San Martín". En la misma línea, agregó: "Los esperamos para esta capacitación y para poder generar este contacto también con el municipio, para poder generar emprendedores deportivos". Por su parte, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, remarcó que "la idea es formar líderes deportivos, que podamos trabajar el resto del año con ellos", selló.