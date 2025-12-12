Se fue Holan de Central

En una decisión de común acuerdo, Ariel Holan dejó ayer de ser el entrenador de Rosario Central. Desde la entidad de Arroyito indicaron que la no continuidad del entrenador se decidió "en buenos términos" y anticiparon que "las puertas del club quedan abiertas para siempre".

"Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre", anunciaron oficialmente desde el "canalla" en un posteo.

A principios de diciembre, se mencionó que el entrenador seguiría en la institución. De hecho, los números lo respaldaban por el muy buen año que tuvo Central desde lo futbolístico.

Antes del partido contra Independiente, Holan dio una conferencia de prensa haciendo una especie de balance de lo que había sido el año, pero sobre todo el segundo semestre de este 2025, y allí al técnico se le preguntó sobre su futuro. Más específicamente si había mantenido ya alguna charla con la dirigencia por la renovación del contrato. El DT fue contundente en su respuesta y dijo que no era momento para hablar de eso, que lo único que tenía en mente era las instancias finales del torneo Clausura que se le avecinaban al "canalla".

La continuidad de Holan había quedado supeditada, en los últimos días, a la lista de refuerzos que ya comenzó a vislumbrarse.

El primer nombre que sonó fue el del delantero uruguayo Maximiliano Silvera, quien viene de jugar dos temporadas en Peñarol con un rendimiento muy impactante.