Ramírez dirigirá la gran final

Se confirmó que Nicolás Ramírez es el árbitro designado para dirigir la final de los Playoffs del Torneo Clausura 2025.

Jueves, 11 de diciembre de 2025 00:00

En ese sentido, la AFA también oficializó la terna arbitral completa que acompañará a Ramírez en el compromiso decisivo: Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso fueron designados como asistentes 1 y 2, respectivamente; Pablo Dóvalo se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que Mariana Duré cumplirá funciones como quinta arbitral, completando así el equipo arbitral que tendrá a su cargo el desarrollo del encuentro.

La designación de Ramírez responde al buen rendimiento que viene mostrando en partidos de alta exigencia a lo largo de la temporada. El juez se consolidó como una de las principales opciones dentro del arbitraje nacional para encuentros determinantes, gracias a su regularidad, presencia y manejo de situaciones complejas, motivos por los cuales fue elegido para impartir justicia en un duelo que definirá al campeón del certamen.

La final tendrá como protagonistas a Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, dos equipos con historia, jerarquía y un recorrido sólido en los Playoffs.

El encuentro se disputará el sábado en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, un escenario neutral que volvió a ser elegido por la AFA para albergar definiciones de alto calibre. Se espera un marco imponente, con una gran presencia de ambas parcialidades y una jornada cargada de tensión, emoción y expectativa.

