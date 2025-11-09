Mitre triunfó en Yuto

Se prende en la pelea. Mitre de Calilegua se impuso ayer por la mañana 2 a 1 ante Defensores de Yuto en el marco de la 4º fecha de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Con este triunfo en el Complejo Municipal de Yuto, los calileguenses suman 4 unidades y entran en la conversación directa con su reciente rival, misma cantidad de puntos, y Atlético San Pedro que lidera con 10 buscando la clasificación.

El encuentro comenzó favorable para el local, a los 7' Jesús Medina abrió el marcador para El Cady, ilusionando a la hinchada y marcando el ritmo de un primer tiempo parejo y disputado.

Ya en la segunda mitad, Mitre de Calilegua encontró su mejor versión. A los 17', Ramón Roda, en una destacada jugada colectiva, empató el encuentro. El dominio visitante se consolidó y a los 32', Cristian "Burrito" Segobia marcó el 2 a 1 definitivo, sellando un triunfo muy necesario tras la caída sufrida el fin de semana anterior.

El partido fue intenso y atractivo, con momentos de fricción y varias tarjetas amarillas para el conjunto local. Ahora con este resultado, Mitre suma tres puntos vitales en su objetivo de avanzar de fase, mientras Cady deberá reponerse rápidamente para seguir con chances en el certamen.

Defensores de Yuto: Jorge Díaz, Miguel Valdiviezo, Milton Ledesma, Brian Palavecino, Gustavo Cáceres, Joel Palavecino, Jonatan Domínguez, Jeremías Segundo, Jesús Medina, Oscar Parada y Alan San Roque. DT: Ricardo Rodríguez.

Mitre de Calilegua: Emanuel Portal, Claudio Senzano, Cristian Cruz, Santiago Molina, Jonatan Ramos, Ramón Rodas, Cristian Segobia, Jorge Cuellar, Martin Espinoza, David Montero y Mauro Iñiguez. DT: Gonzalo García.

Árbitro: Dante Rogelio Guzmán. Los asistentes fueron Carlos Tolaba y José Higuera.

Por otra parte, en la noche del sábado Deportivo Pampa Blanca en el estadio "Plinio Zabala" se impuso por 2 a 1 a Sportivo Rivadavia y se acomodó como escolta en la Zona 2 detrás de Zapla con 9 puntos.

Y ayer en el Cear de La Quiaca, Racing de Ojo de Agua se tomó revancha y goleó por 3 a 0 a Unión Deportiva Maimará en el arranque de las revancha de la Zona 1 del certamen afista.