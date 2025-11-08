Empate entre Rey Blanco y Atawallpa

En las instalaciones del Hotel Las Reliquias de Purmamarca se jugó el match de ajedrez entre el Club Rey Blanco Jujuy de Jujuy versus el Club Atawallpa de Salta, que contó con 11 jugadores por equipo, bajo la modalidad de una hora por jugador más cinco segundos de incremento respectivamente.

Fue empate 11 - 11 con partidas electrizantes donde grandes jugadores del NOA mostraron su mejor performance.

De todas formas en esta oportunidad el Club Rey Blanco se quedó con la "Copa 7 Colores", ya que en el encuentro de ida en la provincia de Salta terminó victorioso y en la revancha en la Quebrada jujeña empataron el marcador de los 2 match 1 1/2 Jujuy sobre 1/2 Salta.

Los integrantes del Club Atawallpa fueron el maestro Internacional Julián Villca, René Garnier, Carlos Acuña, Alexis Núñez, Ismael Juárez, Emanuel Martínez, Francisco Cabral, Dardo Martínez, Milagros Naomi Martínez, Ricardo Salinas y su entrenador Sebastián Palomo.

Mientras que integran el Club Rey Blanco el maestro fide Alfredo Chiappero, el maestro fide Cristian Robledo, Fernando Báez, Bruno Aguirre, Raúl Chiappero, Fernando Báez (hijo), Fernando Cardozo, Kram Vélez, Matías Rodas, Leticia León, Liam Rodas y su entrenador Eduardo Robledo.

Eduardo Robledo ante diario El Tribuno de Jujuy comentó que "Marcelo Rojas, Jorge Vélez y Raúl Chiappero hicieron un gran trabajo para que todo se dé impecable en el recibimiento. El nivel de juego fue alto con Cristian Robledo, Julio Chiappero, Julián Villca y René Garnier. El año pasado en Salta ganamos 7 1/2 a 3 1/2, pero al igualar ahora 11 - 11, nos quedamos con la Copa de 7 Colores", relató satisfecho por los resultados obtenidos por sus alumnos en la mencionado competencia interprovincial que se concretó hace unos días.

Y agregó que ahora "se viene el Torneo IRT en homenaje a Aníbal Aparicio, después tenemos el Campeonato Mineros en Salta y en La Falda, Córdoba", informó el reconocido entrenador.

De esta manera, el ajedrez jujeño continúa activo y buscando crecer siempre desde todo punto de vista.

El match entre los locales y los salteños, con la partida que tuvo, fue útil para todos los que participaron en la atractiva competencia.

Es indudable que el deporte-ciencia exige siempre estar listo para afrontar las partidas y cada presentación a nivel local, regional o nacional implica preparación y dedicación.