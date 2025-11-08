El "Potro" Leiva logró otro triunfo en la AJB

En el gimnasio de la Asociación Jujeña de Box del barrio Malvinas de nuestra capital, se concretaron 11 peleas amateurs de nivel Interprovincial con alto vuelvo donde el crédito local, Martín "Potro" Leiva" (Bad Boys Cobra) superó por puntos al salteño Gonzalo "Chacal" Romero (Team Sandra Mamaní - Salta) en lo que fue la pelea de fondo y en la antesala de ingresar al campo rentado. El pupilo de Luis Villegas en el gimnasia de San Pablo de Reyes ahora afrontará un combate más en Palpalá y ahí si espera tener la chance como profesional en las siguientes presentaciones.

Leiva lleva en su palmarés 31 triunfos y 6 derrotas lo que claramente hace ilusionar a propios y extraños en una proyección deportiva que puede dar sus frutos posicionando a Jujuy en el ámbito pugilístico.

La velada organizada por Bad Boys Cobra de San Pablo de Reyes y la Escuela "Café" Gutiérrez contó con una exhibición de destrezas con la participación de los niños de la Academia de Boxeo Delphi a cargo del técnico Nacional, Elías "Zurdo" Gaspar.

Del mismo modo en el combate de semifondo Ramón "Torito" Gómez (Club BC) le ganó a Octavio Martínez (Gym Nova - Salta), después José "Artillero" Ramos (Evan Box) hizo lo propio y festejó ante Esteban Ibáñez (Lavalle Boxing). En tanto que en el combate femenino la jujeña Abigail "Monita" González (Escuela de Box Delphi) superó a la salteña Brisa Miranda (Gym Nova - Salta).

Después José Ale se impuso ante Nicolás Gregorio, otro de los triunfos fue el de Joaquín Soriano (Gym Nova - Salta) frente a Gabriel "Puma" Abeldaño (Escuela de Box Aldana), lo mismo hizo Maximiliano "Lobo" De La Rosa (Team Sandra Mamaní - Salta) que hizo un gran trabajo ante Benjamín Riveiro (Evan Box). Luego Marcelo "Gladiador" Vélez (Team Sandra Mamaní - Salta) mostró mayor personalidad frente a Marcos Cerpa (Cronos Box) y terminó con una sonrisa. Mientras que Federico "Tigre" Ruiz (Team Sandra Mamaní - Salta) le ganó a Fernando Celis (Club BC) en una atractiva pelea, del mismo modo Álvaro Riveiro (Evan Box) superó a Brian Flores (Escuela de Box Aldana) arriba del ring y Mario Velázquez (Escuela Municipal de Box) terminó triunfando ante Emanuel "Finito" Aramayo (Escuela de Box Delphi).

El sábado 15 en Palpalá

La cancha de básquet del Club Altos Hornos Zapla será escenario de una velada con pelea profesional, el sábado 15 del corriente mes a las 21, donde Joaquín "Cazador" Villarreal se enfrentará al santiagueño José Lastra. Así también Martín "Potro" Leiva (Bad Boys Cobra) se subirá nuevamente al ring en el combate de semifondo ante Abraham "Pitbull" Parada (Team Sandra Mamaní -Salta). Una pelea que será la revancha que pretenden brindar un gran espectáculo. Entre otras, Lucas "Kamikaze" Valdiviezo (Team Maidana) vs Álvaro Riveiro (Evan Box) y Gonzalo "Dragón" Mendoza (Team Segovia) vs Marcelo "Gladiador" Vélez (Team Sandra Mamaní -Salta).