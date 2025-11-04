Exitoso cierre del torneo Integración

Con la participación de más de 3.000 niños y niñas, se celebró la gran final de la XVº edición del Torneo Integración de Fútbol Infantil, el certamen más importante del Noroeste argentino en su categoría. Organizado por Club Atlético Ledesma, con el acompañamiento de la empresa Ledesma y la Asociación de Árbitros de Libertador General San Martín, el torneo se consolida como un espacio de encuentro, formación y contención para la infancia de Jujuy y el norte de Salta.

Durante dos jornadas deportivas, se disputaron partidos bajo una modalidad de eliminación directa, que aportó dinamismo y emoción a cada encuentro. Participaron 106 equipos (92 masculinos y 14 femeninos), y en la jornada final compitieron 12 equipos masculinos y 14 femeninos, con más de 500 niños y niñas presentes.

Los equipos finalistas recibieron medallas de participación, y las 50 escuelas de fútbol que formaron parte del torneo fueron premiadas con kits de entrenamiento compuestos por pelotas, aros y pecheras.

Las instancias finales se disputaron en las canchas de la Escuela Técnica "Herminio Arrieta" (femenino) y el Club Atlético Ledesma (masculino), donde también se realizó la entrega de premios de manera simultánea.

Durante el cierre del certamen, acompañaron el evento: Rodrigo Vallejo Arias, presidente del Club Atlético Ledesma; Emilia Posse Núñez, intendenta del Club Atlético Ledesma; Daniela Orquera, referente de Relaciones con la Comunidad de Ledesma; y profesores colaboradores del Club Atlético Ledesma, quienes formaron parte activa de la organización y coordinación deportiva.

Este torneo reafirma el compromiso de Ledesma con el desarrollo integral de la infancia, promoviendo el deporte como herramienta de integración social, educación en valores y fortalecimiento comunitario.

A lo largo de la competencia, contuvo a niñas y niños de Ledesma, Libertador General San Martín, El Talar, Fraile Pintado, Caimancito, Yuto, Vinalito, Calilegua, los distintos lotes y zonas aledañas que en cada edición dicen presentes dándole el brillo que el certamen se merece, contando en cada jornada con el apoyo de la familia.