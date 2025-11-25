Hubo mucho talento y despliegue

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy organizó un nuevo Encuentro de Patín Artístico en el estadio de básquet de Club Atlético Providencia. La jornada contó con un buen marco de público.

A través de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y con el apoyo de las diferentes escuelas de la ciudad, se vivió con gran éxito la última jornada.

"Fue una jornada muy emotiva, contamos con un marco bastante lindo, bastante imponente, compitieron más de 80 nenas así que sorprendido por el crecimiento, ya que cuando comenzamos este proyecto hace 4 meses atrás la verdad que no creíamos que íbamos a tener tanta convocatoria", contó José Cabrera.

El Subsecretario de Deportes remarcó la presencia de las escuelas que dirigen los entrenadores Virginia Zambrano, Yanira Campos, se sumó Valeria Machaque, la profe de San Salvador, seguramente que en diciembre vamos a hacer el Sierra de la Trinidad y seguramente va a haber más de 100 competidores, eso lo estábamos hablando", precisó.

Cabrera contó que "buscamos armar una liga municipal de patinaje artístico, sabemos de la importante cantidad de escuelas que posee la ciudad, la provincia, y la idea es convocar a todos que una o dos veces al mes puedan pasar una jornada diferente".

Remarcó además que "San Pedro de Jujuy vive el deporte a pleno de una manera muy especial, no importa si es feriado, no importa si es domingo, si llueve, si corre viento, si hay sol, siempre la gente responde como ahora que se trata de una disciplina que no es muy popular, pero la gente vino, se acercó, participó acompañando a las niñas y niños".

Sucede que "uno siempre está acostumbrado al fútbol, vóley, básquet, pero con el apoyo de nuestro Intendente Julio Bravo que siempre está impulsando la práctica deportiva, logramos conformar diversas disciplinas como ser patinaje artístico ahora, rugby, hockey, el newcom para nuestros adultos mayores", detalló.

El Subsecretario de Deportes de la comuna sampedreña contó que "todo va acompañado de una inversión económica para lograr contar con la infraestructura adecuada, por ejemplo ahora en Club Providencia estamos viviendo el patinaje artístico, en un lugar que se lo recuperó, por ejemplo la iluminación, hemos ayudado con la pintada de la cancha, mandamos profes también que cumplen el horario en este club, y en la organización interna, las sillas son de la municipalidad, defensa civil, audio, agentes de tránsito, toda una logística que lo hace la municipalidad, a eso me la espero contar una decisión política", finalizó Cabrera.

Antes de fin de año, se podría desarrollar el último encuentro y para el próximo año establecer un calendario fijo.