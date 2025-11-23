Lanús se coronó campeón por la vía de los penales

Lanús sumó un nuevo título continental a sus vitrinas, al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, tras derrotar a Atlético Mineiro de Brasil por 5-4 en la tanda de penales, después del empate en cero que se registró durante los 90' de la final disputada en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

Ninguno de los dos pudo romper el cero en un encuentro sumamente friccionado y parejo. En los penales, el arquero Nahuel Losada se lució conteniéndole sus remates a Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo. Para Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson mientras que erraron Walter Bou y Lautaro Acosta. Para Atlético Mineiro anotaron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander.

El "granate" fue un poco más que los brasileños en el primer tiempo, presionando la salida y estando firme en la defensa ante los avances por los costados de los extremos Rony y Dudu. Sin embargo, la más clara en la primera parte la tuvo Mineiro, tras una mano de Salvio en el vértice derecho del área, Bernard se hizo cargo de un tiro libre que se estrelló en el palo y salió hacía el lateral.

En el complemento, Mineiro fue superior, y si bien no llegó a lastimar a la última línea de Lanús, fue quién dominó los hilos ante un rival que parecía sentir cansancio. Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino conquistó la segunda Copa Sudamericana de su historia, tras la ganada en 2013 ante Ponte Preta de Brasil. En tiempo extra, el cansancio se apoderó de ambos equipos que hicieron lo que pudieron y en los penales el arquero Losada se lució con sus voladas.