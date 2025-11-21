Se lanzó el Torneo Provincial de Ligas, categoría Sub 16

Gimnasia y Esgrima participó ayer del lanzamiento del primer Torneo Provincial de Ligas, categoría Sub 16 femenino, junto a la Liga Jujeña de Fútbol y la Secretaría de Deportes de la Provincia, cuyo objetivo se basa en el fortalecimiento de esta disciplina en Jujuy.

El certamen se desarrollará en dos fases: la primera, en el estadio "La Tablada"; y la segunda, en el "23 de Agosto", durante el mes de diciembre.

Mañana estarán presentes representantes de 6 ligas de Jujuy, de las cuales 4 son parte del Consejo Federal: la Liga Puneña, la Liga Quebradeña, la Liga Departamental y la Liga Jujeña. También, están invitadas la Liga Municipal de San Pedro y la Liga Formativa de San Salvador.

En este marco, la responsable del Área Social de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, María Isabel Álvarez Ulrich, destacó el papel de Gimnasia al "apoyar esta iniciativa y lo que ello conlleva", resaltando que el club "no podía estar ajeno. Nos gustaría que la final se juega en el 23 de Agosto, un estadio que representa al fútbol de la provincia". Indicó que la intención del proyecto es "promocionar que nunca se es chica para continuar jugando al fútbol y seguir creciendo en el deporte, para que sean parte de los equipos profesionales de la provincia. Esperamos que este sea el primer paso para que el deporte femenino siga creciendo en Jujuy", acotó Ulrich.

A su turno el presidente de la Liga Jujeña de Fútbol, Daniel Fin, celebró "esta instancia de preparación, fortalecimiento y promoción del fútbol femenino". "Buscamos facilitar la competencia femenina, apuntando a las divisiones inferiores para darles la oportunidad de disputar un torneo provincial", sostuvo.

En el "23 de Agosto"

Hoy se realizará en nuestra provincia el Primer Encuentro de Mujeres del NOA organizado de manera conjunto por el Consejo Federal de AFA y la Liga Jujeña de Fútbol, desarrollándose en el estadio "23 de Agosto" desde las 12. Participarán dirigentes de nuestra provincia, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. El objetivo es continuar fortaleciendo el rol de la mujer en la dirigencia deportiva, generando espacios de debates e intercambios promoviendo mayor diversidad e inclusión en el ámbito dirigencial.