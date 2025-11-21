Palpalá se vistió de gala

Palpalá fue el epicentro de una jornada dedicada al deporte inclusivo, en el marco del cierre de la última fecha del certamen provincial. Allí se reunieron 17 delegaciones provenientes de diversas localidades jujeñas. La actividad contó además con la presencia de funcionarios provinciales, quienes acompañaron el encuentro y reafirmaron el compromiso con la descentralización deportiva y la inclusión social.

En una jornada colmada de entusiasmo y espíritu deportivo, el Estadio Olímpico Municipal de Palpalá se transformó en el escenario central de la 6° y última fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva. Más de 400 jóvenes de distintas localidades -entre ellas Santa Clara, San Pedro, El Carmen, Monterrico, San Salvador y la propia Palpalá- dijeron presente, reafirmando la importancia de la descentralización del deporte y el firme compromiso con la inclusión. El encuentro no solo permitió mostrar el talento y la dedicación de los participantes, sino que también fortaleció los lazos comunitarios y promovió valores como la igualdad de oportunidades, el compañerismo y la participación activa en cada disciplina.

La jornada se desarrolló en múltiples instalaciones municipales, entre ellas el Estadio Olímpico, la pista de atletismo "Máximo Velázquez", el patinódromo, la cancha de fútbol Colo-Colo y el CIC Canal de Beagle. A lo largo de la jornada, alrededor de 400 atletas participaron y compitieron en diversas disciplinas, como fútbol, atletismo, boccia, hóckey, newcom, goalball y baile, haciendo de esta última fecha una verdadera celebración del deporte inclusivo en la provincia.

El intendente Rubén Eduardo Rivarola, manifestó su alegría por recibir a los deportistas en Palpalá y destacó la importancia del trabajo en equipo entre el gobierno municipal y provincial. "Recibimos a 400 chicos, 17 delegaciones de diferentes puntos de la provincia", señaló Rivarola, agradeciendo al secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti y al director de Deportes local, Marcelo Ansonnaud, por su colaboración.

Rivarola también destacó la importancia de brindarles a los jóvenes la oportunidad de salir de sus localidades, conocer nuevos lugares y compartir experiencias con otros chicos. "A veces con tan pocas cosas se logra tanta felicidad para tanta gente y creo que eso es lo importante", reflexionó.

Más adelante, el intendente de la ciudad de Palpalá recordó que su gestión siempre se caracterizó por promover la inclusión, mencionando como ejemplo las "Vacaciones de invierno y verano adaptadas" que se realizan cada año en Palpalá. "Creo que darles felicidad a todos estos chicos es algo que no tiene precio", concluyó Rivarola, reafirmando su compromiso con el deporte adaptado y la inclusión en la provincia en una jornada inolvidable para todos.