Los Pumas jugarán el Nations Championship

La Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó su acompañamiento al lanzamiento del Nations Championship, el revolucionario torneo internacional que debutará en 2026 y que promete modificar para siempre el calendario global. Y Los Pumas serán parte de la flamante competencia.

El certamen, organizado por Seis Naciones y Sanzaar, enfrentará a los seleccionados del hemisferio norte con los del sur durante las ventanas de julio y noviembre, en un sistema cohesivo que coronará al campeón bianual y permitirá medir el dominio entre hemisferios.

El formato incluirá a los seis equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- contra las cuatro potencias de Sanzaar -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, más las selecciones invitadas de Fiji y Japón, que se integrarán al grupo del sur.

Cada nación disputará seis partidos, tres en casa y tres como visitante, enfrentándose exclusivamente a los rivales del hemisferio opuesto.

La edición inaugural concluirá con un fin de semana de finales sin precedentes en el Allianz Stadium de Londres, con tres días consecutivos de acción y duelos decisivos.

Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, destacó la trascendencia del certamen.

"Es un paso histórico para el rugby mundial. Este torneo eleva la competencia y potencia el crecimiento de todas las naciones. Confiamos en que Argentina estará a la altura del desafío, representando nuestra pasión y construyendo un camino de crecimiento constante para toda la región", sostuvo el dirigente al confirmarse la noticia ayer y que promete "revolucionar" el deporte la ovalada.

La agenda de Los Pumas en el Nations Championship 2026 ya está definida y promete un arranque electrizante.

En julio, Argentina será local ante Escocia (4/7), Gales (11/7) e Inglaterra (18/7), mientras que en noviembre iniciará una exigente gira europea frente a Irlanda (7/11), Italia (14/11) y Francia (21/11).

La primera edición del torneo comenzará formalmente el 4 de julio de 2026, aunque aún restan confirmarse las sedes y los horarios específicos de todos los encuentros.

Se viene un torneo más que apasionante y el combinado nacional dirá presente.