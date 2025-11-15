Argentina cumplió y le ganó por 2 a 0 a Angola

Argentina venció con tranquilidad por 2 a 0 a Angola en el estadio "11 de Noviembre" de Luanda en un amistoso en conmemoración de los 50 años de la independencia del país africano.

En un partido discreto los autores de los goles fueron Lautaro Martínez a los 43 minutos del primer tiempo y Lionel Messi a los 36 del segundo, ante un rival que dio pelea pero se quedó sin ritmo ante la jerarquía argentina.

En una primera etapa discreta, Gerónimo Rulli tuvo trabajo en el arco argentino ya que contuvo tres pelotas que pudieron culminar en el triunfo parcial de Angola, mientras que el equipo de Lionel Scaloni tuvo dos remates de Lionel Messi, uno que tapó bien el arquero Hugo Marques.

Pero a los 43 minutos, Messi le metió una asistencia magistral a Lautaro Martínez, quien avanzó unos metros y cruzó el remate inatajable para el arquero Marques, para poner el 1 a 0 de Argentina.

Ya en la segunda etapa, Argentina salió mejor al partido, con más control de la pelota y tranquilidad en los traslados, además de que no recibió sobresaltos del equipo local que hicieran trabajar de más a Rulli como en la primera etapa.

Sobre el final del partido, Messi recuperó una serie de rebotes en el área y con un remate fuerte y cruzado puso el 2 a 0 a los 36 minutos del complemento para cerrar un sólido triunfo en el último partido del año

Luego del pitazo final, Rodrigo De Paul también hizo un balance sobre el recambio dentro de la "albiceleste", valorando el aporte de los futbolistas que tuvieron su debut durante la temporada: "Hubo muchos debut, muchos chicos que quieren su lugar, hay jugadores que tienen un gran futuro".