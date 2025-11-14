El Sub 17 hoy ante México

El encuentro se disputará en el Campo 2 del complejo Aspire Zone de Doha, con el arbitraje del italiano Andrea Colombo y la transmisión de DSports.

El conjunto argentino llega con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta, en la que

venció a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), liderando el Grupo D con nueve unidades y una diferencia de gol de +9.

De esa manera, fue el mejor equipo de toda la primera ronda y se ganó el derecho a enfrentar al peor clasificado de los terceros, México, que se metió en esta instancia por fair play tras igualar en puntos, diferencia de gol y goles a favor y en contra con Arabia Saudita, pero con menos tarjetas amarillas y rojas.

El "Tri", dirigido por Carlos Cariño, tuvo un desempeño irregular en el Grupo F: cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), pero logró vencer a Costa de Marfil (1-0) en la última fecha, lo que le permitió acceder de manera agónica a la siguiente ronda.

Por su parte, Argentina mostró un juego sólido, con buen volumen ofensivo y una notable eficacia, consolidándose como una de las selecciones más fuertes de la competencia. El ganador del cruce se enfrentará al vencedor de Portugal – Bélgica en los octavos de final.

El técnico argentino Diego Placente, que en el último encuentro ante Fiji alternó el once inicial para darle minutos a algunos jugadores que estaban en el banco de suplentes y poder darles confianza, volverá a apostar por lo mejor que tiene y el equipo que saldría a la cancha sería el mismo que enfrentó a Túnez en la 2º fecha.