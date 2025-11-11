Gallardo se llamó al silencio en plena crisis millonaria

En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en La Bombonera. El "xeneize", que se quedó con la victoria gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, le dio un duro golpe al "millo": cayó en ocho de las últimas once actuaciones y peligra su lugar en la próxima Copa Libertadores. Una vez finalizado el encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y no habló con los medios.

Esta no es la primera vez en el año que el "Muñeco" toma la decisión de no presentarse frente a los micrófonos. El pasado fin de semana, cuando el cuadro de Núñez cayó por la mínima contra Gimnasia de La Plata en el Estadio "Monumental" y profundizó su crisis, Gallardo no se presentó a la sala de prensa.

Más atrás, el director técnico de River no habló tras la victoria en condición de visitante por 2 a 0 contra Talleres de Córdoba en el "Mario Alberto Kempes". Dicho triunfo fue fundamental para el equipo, ya que llegó después de una derrota por 1-0 contra Sarmiento de Junín de local.

El "Muñeco" tampoco se enfrentó a los micrófonos cuando el "millonario" le ganó 2-1 a San Martín de San Juan. Una semana antes de dicho partido en Núñez, tampoco se presentó luego de empatar 1-1 contra Lanús en un duelo que el Granate igualó el marcador en el último minuto.

River hizo oficial la extensión del contrato de Marcelo Gallardo hasta diciembre de 2026. La decisión se tomó después de que Stefano Di Carlo ganara las elecciones presidenciales el último fin de semana. "Vamos revalidándonos todo el tiempo. Estoy de acuerdo con Stefano (Di Carlo): nadie está por encima de River. Hasta el día que me vaya seguiré con el compromiso de siempre. Cuando sepa que no tengo la misma pasión para afrontar cada entrenamiento o un partido, lo haré saber. Pero ahora no siento eso. Estoy contento y feliz por la continuidad y la convicción con la que hablamos y el deseo de revertir esta situación", comentó en ese entonces.