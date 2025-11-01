Una multitud despidió anoche al plantel "lobo"

GONZALO DIAZ

En la vida, la esperanza es lo último que se pierde, por eso anoche el hincha de Gimnasia y Esgrima colmó el acceso del sector de platea sobre calle Santa Bárbara para despedir con un banderazo al plantel que partió rumbo a Madryn.

A lo largo de varias horas, hubo un tremendo repertorio que después fue acompañado por banderas y bengalas que iluminaron el "23 de Agosto" al paso de los jugadores que algunos llegaron y posaron para las fotos recibiendo todo el cariño de la gente, mientras que la mayoría en fila surcaron los metros hasta subir al colectivo.

Entre los gritos, varios simpatizantes le pidieron a Matías Módolo, técnico del "lobo", que se quede. Sucede que el entrenador después de finalizar el Reducido no seguiría en el club, todo parece indicar que su futuro estaría en Chacarita Juniors.

Los simpatizantes "albicelestes" dieron muestras de fe, porque sienten que los jugadores pueden revertir el resultado y marcar los cuatro goles de diferencia que necesitan para poder pasar de ronda.

La emoción de los jugadores se notó que estuvo a flor de piel, entre ellos Emiliano Endrizzi quién agradeció el apoyo "este es mi tercer año aquí en Gimnasia, es muy lindo el reconocimiento de la gente, este apoyo y esa confianza que me brindan", apuntó.

El "Chavo", como apodan al lateral izquierdo del equipo jujeño dijo que "cuando se armó este plantel, Walter Morales, Matías Módolo, cuando lo armaron, pensamos que se nos iba a dar, así que bueno, la ilusión siempre está".

Endrizzi destacó que "nosotros tenemos que hacer lo que trabajamos todo el año que fue el motor del equipo, sabemos que en la cancha depende exclusivamente de nosotros, así que vamos a darle el plus que nos guardamos para esta clase de partido", subrayó.

El destacado defensor que también se posiciona como carrilero, reconoció que no van con bronca "porque es fútbol, sabemos que es fútbol, pero vamos con lo que Matías, por el DT Módolo, siempre nos dijo, con la ideología del club que en todas las canchas había que ganar, ser protagonistas, vamos pensando que sí se puede", remarcó.

Por último dejó en claro que "vamos a dejar todo en la cancha, esta gente tiene la misma ilusión que nosotros, vamos a tratar de volver con la clasificación", finalizó Emiliano Endrizzi.