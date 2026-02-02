Wara Calpanchay, la voz jujeña que brilla en Cosquín

En una noche de gala y ante un escenario colmado, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín coronó a una de sus nuevas figuras más destacadas. Wara Calpanchay fue consagrada como Revelación 2026 en la edición 66 del evento cultural más importante del país, consolidando el lugar protagónico de la música jujeña.

El reconocimiento, entregado durante la ceremonia de cierre del festival, premia el sólido trabajo artístico de Calpanchay, caracterizado por una profunda puesta en valor de las raíces culturales del norte argentino. Su repertorio logra una poderosa articulación entre la tradición y nuevas sonoridades, destacándose por una fuerte identidad territorial que conecta con el público de todas las generaciones.

La distinción no solo valida su talento individual, sino que también refleja la vitalidad y la renovación del folklore argentino, que encuentra en artistas como ella una voz auténtica y renovadora. La premiación se desarrolló frente a un público masivo en el anfiteatro Atahualpa Yupanqui y contó con una amplia cobertura de medios nacionales, proyectando la figura de Wara Calpanchay a todo el país.

Con este galardón, Wara Calpanchay se posiciona como una de las artistas con mayor proyección de la escena folklórica actual, asegurando que la esencia del noroeste argentino seguirá resonando con fuerza en los principales escenarios.