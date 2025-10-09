Argentina goleó 4 a 0 a Nigeria y está en cuartos

Argentina goleó por 4 a 0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, en donde se medirá ante México, el sábado a las 20. Con un doblete de Maher Carrizo, la gran figura del partido, el primero de Alejo Sarco y otro de Mateo Silvetti, el equipo dirigido por Diego Placente se despachó con una goleada ante Nigeriaen octavos de final.

A los dos minutos de iniciado el partido, Alejo Sarco convirtió el gol del triunfo parcial, tras un potente remate de Ian Subiabre que se desvió y la asistencia de Dylan Gorosito desde la derecha que dejó al goleador en el área chica para definir desde el suelo ante la floja defensa nigeriana. El gol temprano envalentonó al conjunto argentino y se mantuvo firme en el campo rival, con insistentes amenazas al área del cuadro africano pero sin poder adentrarse de lleno hacia el arco defendido por Ebenezer Harcourt.

Argentina finalmente rompió el fondo nigeriano y a los 23 minutos convirtió la ventaja en la pelota parada, tras un gran remate cruzado de zurda de Maher Carrizo que se clavó en el segundo palo, se puso 2 a 0 en el marcador. Sobre el final del primer tiempo, Tobías Ramírez le había cometido una infracción a uno de los atacantes de Nigeria, según la percepción del árbitro, pero tras la revisión del VAR, el italiano Maurizio Mariani no sancionó penal para los africanos.

Ya en la segunda etapa, Argentina salió a arrollar al rival y tras un error en la salida, Carrizo recuperó la pelota en la mitad de la cancha, avanzó con la pelota en sus pies y definió ante la salida del arquero nigeriano para el 3 a 0. Minutos más tarde, a los 21, el ingresado Mateo Silvetti se acomodó desde la izquierda al ingresar en el área rival y definió con sutileza al segundo palo para estirar la goleada por 4 a 0 a favor de los dirigidos por Diego Placente.

Por otra parte, Álvaro Montoro sufrió una mala caída sobre el final del primer tiempo y tuvo que retirarse entre lágrimas por una fractura de clavícula. El futbolista salió lastimado tras un choque con el defensor nigeriano Ochoche. Aunque en un primer momento logró reincorporarse, pocos minutos después se desplomó por completo y comenzó a llorar.

Tras el choque, el cuerpo médico ingresó rápidamente para asistirlo y determinó que no podía continuar en el partido. En su lugar ingresó el delantero Gianluca Prestianni. Por su parte, Montoro se acomodó una bolsa de hielo en el hombro derecho al llegar al banco de suplentes y se pierde el resto de la competencia.