Menéndez: "Se viene otra final"

En la antesala del duelo frente a Chacarita Juniors, uno de los delanteros de Gimnasia habló con la prensa y remarcó sensaciones.

"Se viene otra final más", definió Cristian Menéndez una de las cartas de gol del "lobo" que se sabe "clasificados en una gran temporada, pero con la ambición de lograr la mejor posición posible y mantener la ventaja deportiva de cara al reducido", instancia a la que calificó como "un desafío enorme para el cual durante toda la campaña estuvimos preparándonos".

Puntualizó, que el equipo está con "ganas de revertir la mala racha" y tener un "lindo cierre de fase regular para brindárselo a la gente".

"Se viene lo más difícil y al mismo tiempo lo más lindo", aseveró.

Al abordar el encuentro con Chacarita, el "Polaco" sostuvo que "cada fin de semana se presenta una batalla y nosotros jugamos por un gran objetivo".

"El torneo es muy exigente, por eso ante la adversidad no hay que caer y, en nuestro caso, estamos con la frente en alto", completó.

La campaña de Gimnasia es mucho más que una serie de resultados, es la recuperación de una identidad ganadora.

El equipo dirigido por el DT, Matías Módolo, cimentó su presente en una sólida regularidad a lo largo de gran parte del año futbolístico, un rasgo distintivo de los equipos que pelean arriba, demostrando una madurez competitiva esencial.

Además de hacerse fuerte en casa, experimentó un cambio fundamental y ampliamente reconocido que se materializó en la recuperación del protagonismo fuera de Jujuy, rompiendo esa pesada costumbre de ver esfumarse los puntos en condición de visitante.

Esta película épica tiene una banda sonora única: el incondicional apoyo de su gente que este domingo tiene que volver a tocar y ser un jugador más esta tarde frente al "funebrero".

El “albo” triunfó y culminó cuarto

IVO CHAVES | EL CAPITÁN DE GIMNASIA Y TIRO FESTEJA SU GOL AYER.

Gimnasia y Tiro de Salta se impuso 2 a 1 a Racing de Córdoba, en el estadio “Miguel Sancho”, por la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Quiroz terminó la etapa regular en la cuarta posición de la tabla, con 51 puntos. El trámite del partido fue bastante parejo, pero la “academia” arrancó con contundencia y se puso en ventaja rápidamente.

A los 11 minutos, luego desde un envío al área desde la derecha, Sergio González desvió levemente la pelota con la cabeza y Manuel Guanini la terminó metiendo a su propio arco en el intento de rechazarla. Posterior al gol, el dueño de casa tuvo una gran chance para estirar la diferencia: derechazo cruzado de Gonzalo Rostagno, Federico Abadía alcanzó a tocar el balón, pero el árbitro Adrián Franklin terminó cobrando saque de arco.

Sin embargo, el “millonario” reaccionó a tiempo en Nueva Italia. Matías Birge presionó y le robó la pelota a Valentín Perales, el volante central se fue mano a mano y definió con calidad ante la salida del arquero, en el minuto 32. Antes de que termine el primer tiempo, el conjunto salteño le propinó otro golpe a su rival y revirtió el resultado. Centro de Lautaro Montoya Ivo Chaves dio vuelta la historia a los 47. En la parte complementaria, el marcador no se movió y entonces sólo hubo que esperar al pitazo final del árbitro para que el “albo” sume de a tres. Otros resultados: San Miguel 2 San Martín (T) 2; Arsenal 5 Alvarado 0; Colegiales 1 Deportivo Madryn 0; Atlanta 0 Deportivo Maipú 3; Quilmes 0 Tristán Suárez 1; Almagro 0 Güemes 1 y Ferro 3 Patronato 1