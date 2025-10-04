Perales quiere los 3 puntos ante Chacarita

Jeremías Perales, delantero de Gimnasia y Esgrima, reconoció que "confiamos en lo que sabemos y en lo que venimos haciendo", al trazar una proyección de los desafíos que tiene por delante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el tramo final de una gran temporada que lo tiene en plena pelea por el ascenso, a través del reducido.

"Al margen de las últimas fechas que resultaron adversas, el grupo está bien y deja todo en los entrenamientos, porque esto es lo que paga al final de cuenta", enfatizó el punta.

Profundizó su análisis de la campaña, resaltando que "este momento de la temporada nos encuentra peleando por terminar lo más arriba posible en la tabla y continuar la lucha por el ascenso vía Reducido".

Asimismo, anticipó que "de los partidos que quedan, ninguno será fácil" y argumentó que "hay una gran paridad y todos los equipos que quedamos en carrera tenemos el mismo objetivo".

Tras remarcar que el Reducido es un "nuevo torneo dentro de una misma temporada", consideró que "los equipos priorizarán resguardarse, por lo tanto los partidos serán sumamente complicados".

"Por eso queremos ganar el domingo ante Chacarita, quedarnos con los tres puntos y definir de local los compromisos del reducido", subrayó Perales finalmente.

El futbolista "lobo" sintetizó el pensamiento colectivo del grupo de cara al choque clave que afrontará mañana desde las 15.30 en el estadio "23 de Agosto", donde el objetivo es ganar para terminar lo más arriba posible de la tabla de posiciones de la Zona B.