Pampa Blanca y Zapla abren la fecha

Club Deportivo Pampa Blanca buscará recuperarse hoy ante el puntero Altos Hornos Zapla desde las 17 en el inicio de la tercera fecha del Regional Federal Amateur. Las acciones serán controladas por Dante Guzmán.

El "depor" llega de sufrir una dura derrota en la segunda fecha, por lo que no tiene margen de error teniendo en cuenta que van a quedar tres partidos más y no debe dejar puntos en el camino.

Los de Pampa Blanca perdieron en la primera fecha, empató con Rivadavia y luego llegó la derrota que produjo un verdadero bajón anímico en el plantel. Sin embargo en esta semana intensa de trabajo, se corrigieron los errores y se busca el mejor equipo posible, para hacerle frente al siempre difícil "merengue" que marcha puntero del grupo.

Darío Zampini y todo el equipo fueron autocríticos, saben que corren una desventaja en lo físico, ya que muchos jugadores trabajan y tras sus tareas laborales entrenan, eso sobre el final de los partidos pasa factura. Casualmente los goles recibidos del elenco de Pampa Blanca fueron sobre el final.

Para jugar con Zapla realizarán variantes, probablemente un ataque sin punta definido, cambios en la zaga de centrales, línea defensiva bien definida de cuatro hombres y el regreso a la banda izquierda del colombiano Oquendo, son algunas de las alternativas que baraja el DT.

Darío Zampini manifestó que "para nosotros es un partido trascendental, tenemos que salir a ganar y haciendo las cosas bien, tenemos posibilidad de volver a pelear la clasificación, para después definir todo en la segunda vuelta, hemos trabajado para corregir los errores que cometimos en la fecha pasada. Zapla es un gran equipo y con un gran entrenador, pero alguna debilidad debe tener, vamos a buscar eso para tratar de aprovecharlo", anunció el entrenador de Pampa Blanca.

Por su parte Altos Hornos Zapla llega con un equipo en crecimiento, ganó en sus dos presentaciones, tiene puntaje ideal, poco a poco va consolidando su juego con el sueño de llegar hasta instancias decisivas, y sabe que ganando esta tarde quedará prácticamente en la puerta de la clasificación a la siguiente instancia.

El partido se jugará con "hinchas neutrales", anunciaron desde Deportivo Pampa Blanca, por lo que serán ubicados en la tribuna que da hacia el pasaje Ecolástico Zegada, las entradas tendrán un costo de $10.000 para socios y $15.000 para no socios.