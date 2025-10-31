Hoy "Potro" Leiva y Romero cierran la velada en AJB

Noche de puños en barrio Malvinas. Hoy desde las 21 se podrá disfrutar del mejor boxeo amateur interprovincial con 12 combates apasionantes en el gimnasio de la Asociación Jujeña de Box, calle Antenor Sajama del barrio capitalino. La velada organizada por Bad Boys Cobra de San Pablo de Reyes y la Escuela "Café" Gutiérrez tendrá como pelea de fondo al jujeño Martín "Potro" Leiva cara a cara con Gonzalo "Chacal" Romero de Salta en la categoría 67 kg.
Además la contienda tendrá una exhibición de destrezas con la participación de los niños de la Academia de Boxeo Delphi a cargo del técnico Nacional, Elías "Zurdo" Gaspar.
En limpio la noche de combates tendrá presentaciones en masculino y femenino comenzando con el duelo entre Mario Velázquez (Escuela Municipal de Box) vs Emanuel "Finito" Aramayo (Escuela de Box Delphi); Federico "Tigre" Ruiz (Team Sandra Mamaní - Salta) vs Fernando Celis (Club BC); Brian Flores (Escuela de Box Aldana) vs Álvaro Riveiro (Evan Box); Marcos Cerpa (Cronos Box) vs Marcelo "Gladiador" Vélez (Team Sandra Mamaní - Salta); Maximiliano "Lobo" De La Rosa (Team Sandra Mamaní - Salta) vs Benjamín Riveiro (Evan Box); Joaquín Soriano (Gym Nova - Salta) vs Gabriel "Puma" Abeldaño (Escuela de Box Aldana); José "Azabache" Ale (Team Sandra Mamaní - Salta) vs Nicolás "Guerrero" Gregoria (Asociación Jujeña de Box); Abraham "Pitbull" Parada (Team Sandra Mamaní - Salta) vs Martín Domínguez (Gym Nova - Salta); Brisa Miranda (Gym Nova - Salta) vs Abigail "Monita" González (Escuela de Box Delphi); Gustavo Ibáñez (Lavalle Boxing) vs José "Artillero" Ramos (Evan Box). La pelea de semifondo tendrá enfrentándose a Ramón "Torito" Gómez (Club BC) vs Octavio Martínez (Gym Nova - Salta) y la frutilla del postre tendrá a Martín "Potro" Leiva (Bad Boys Cobra) vs Gonzalo "Chacal" Romero "Team Sandra Mamaní - Salta).