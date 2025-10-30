Jujuy Básquet ingresa en la recta final de cara al debut ante Estudiantes de Tucumán en LaLiga Argentina y las expectativas crecen. "Si plasmamos todo lo que trabajamos en la pretemporada, podemos ser protagonistas", anunció Augusto Roveres.
El pivot de los "cóndores" destacó que tienen un plantel "con hambre de gloria", y ponderó la edad "creo que somos todos jóvenes, que vamos al frente, venimos entrenando muy duro todos estos dos meses, podemos hacer una buena temporada si plasmamos en la cancha todo lo que Guille-por Guillermo Tasso- nos estuvo inculcando, creo que vamos a poder salir muy bien y vamos a poner una buena temporada".
La primera presentación será el martes que viene en Tucumán desde las 21.30 ante Estudiantes, rival que ya tienen estudiado "ya, hace bastante, estamos viendo con quién nos toca, desde que tuvimos el fixture sabíamos que era Estudiante, por lo que comenzamos a analizarlo, sabemos que tienen buenos jugadores".
Por eso el la idea será "trabajar una buena defensa, romper con todo lo que hacen ellos e intentar también nosotros demostrarnos y preocuparnos por nosotros para poder tener una buena ofensiva, con una transición rápida, ocupar los espacios y sobre todo estar finos para definir", opinó Roveres.
Jujuy Básquet tendrá un inicio de temporada con tres de visitantes al hilo, una gira que para que sea positiva tendrá que "ganar y tratar de consolidarnos nosotros, sacar el nerviosismo del debut capaz que se note, poder empezar con el pie derecho y empezar ganando creo que va a ser lo más importante", comentó.
Consultado sobre si podría pasar factura que no hayan jugado amistosos, para Augusto Roveres "no, yo creo que no, entrenamos bien, entrenamos duro, nos enfocamos en nosotros y jugamos amistosos con algunos de los clubes de acá y eso te sirve, para demostrar y trabajar los sistemas, no va a pasar factura, estamos muy bien entrenados así que vamos a empezar con todo".
Por último, reconoció como se juega LaLiga Argentina "es muy física, todos los equipos intentan defender lo suyo, vamos a hacer un trabajo fuerte en cada partido, creo que se caracteriza más que nada por ser física y después táctica", finalizó el pivot de Jujuy Básquet.