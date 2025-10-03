Inauguraron el flamante polideportivo en Luján

El intendente Raúl "Chuli" Jorge encabezó el acto de imposición de nombre e inauguración del polideportivo "Graciela Flores" en el Club Deportivo Luján, un nuevo espacio que permitirá ampliar la práctica del básquet y otros deportes en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del barrio.

Tras la ceremonia, el intendente destacó la figura de la homenajeada, "Graciela Flores, sin lugar a dudas, fue una gran deportista y profesional del básquet femenino, pero también una dirigente muy importante para este club, que cumple un rol fundamental en Luján y en todo el barrio General Arias. Esta cancha, construida sobre un canal de desagües, es una obra que amplía la infraestructura deportiva y permitirá que más chicos se sumen a la práctica del básquet en un sector clave de la ciudad", sostuvo el jefe comunal.

Asimismo, expresó su satisfacción por el reconocimiento, ya que "es un homenaje a una persona extraordinaria, por su bondad y su trabajo, una municipal que nos dejó el recuerdo de una gran personalidad y responsabilidad. Para mí, como intendente, es una enorme alegría inaugurar este polideportivo "Graciela Flores", en beneficio del Club Luján y de todos los chicos que cultivan distintos deportes durante todo el año".

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, resaltó que Flores fue "una compañera del municipio" y subrayó, "este homenaje es una puesta en valor a una mujer que significó mucho no solo para el deporte, sino también para toda la comunidad del Club Luján, su comisión directiva y simpatizantes".

Aguiar felicitó al presidente de la institución, Hugo Peñaloza, y destacó el rol social del club. "Luján recibe diariamente a cientos de niños y jóvenes, y el municipio ha acompañado activamente esta obra. Es una gran satisfacción que esta cancha lleve el nombre de Graciela Flores, una trabajadora incansable y apasionada del básquet, que incluso en su adultez dejó un importante aporte al maxibásquet femenino", puntualizó

El momento más emotivo, llegó con las palabras de su hijo, Daniel Angelo, quien recordó una confidencia de su madre: "Ella siempre se preguntaba si algún día la recordarían, si llevaría su nombre una calle, una plaza o algo. Hoy fueron más allá: la recordaron en lo que fue su gran pasión, el básquet. Seguramente estará feliz, porque su nombre quedará para siempre en este club que la vio nacer y que seguirá manteniéndola presente".

Finalmente Peñaloza declaró que "estamos muy contentos porque estamos cumpliendo con una promesa que teníamos con Graciela cuando estaba en vida por haber sembrado mucho cimiento acá, no solamente desde el amor a la institución, a la camiseta, sino también sembrar semillita de ser dirigente, de estar acá, de trabajar por la sociedad, de trabajar por los chicos y chicas del club".

El joven dirigente "granate" agregó que "este polideportivo es de gran importancia para el Club por la contención que va a ayudar a seguir brindando porque se nos llenó el club de chicos y chicas en básquet y la idea es que estén aquí".