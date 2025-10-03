Encuentro infanto juvenil en Palpalá

La Municipalidad de Palpalá recibió con entusiasmo a una delegación de jóvenes deportistas provenientes de Yala, Lozano y Los Nogales. El Estadio Olímpico de Palpalá fue el escenario de este encuentro deportivo, en categorías Mosquito, Pre Mini, Mini y U14.

La gestión municipal encabezada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola promueve espacios deportivos mediante actividades que fortalecen los lazos entre los jóvenes de diferentes localidades. En esta ocasión, se desarrolló un encuentro de básquet que convocó a delegaciones de Yala, Lozano y Los Nogales. El Estadio Olímpico Municipal fue el lugar elegido para este encuentro, que contó con la participación de categorías Mosquito, Pre Mini, Mini y U14.

Esta actividad, reflejó el compromiso continuo de la gestión municipal de Palpalá con el desarrollo del deporte, promoviendo espacios de inclusión y formación a través de sus Escuelas Deportivas Municipales gratuitas. El deporte se concibe como una herramienta esencial para la inserción social, fomentando valores de respeto y camaradería.

Daniel Salinas, profesor de la escuela de básquet de Lozano (Yala), agradeció la invitación a Palpalá y destacó el entusiasmo de los 55 niños de Lozano, Los Nogales y Yala que participaron en las categorías Mosquito, Pre Mini, Mini y U14. Además, resaltó la importancia de estos encuentros para la preparación de futuros torneos y agradeció el apoyo del ejecutivo.