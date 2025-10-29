Lanús, a pura ilusión

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino ya tiene la mente puesta en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana que será mañana, y el plan es clarísimo: llegar a la final cueste lo que cueste. El 2 a 2 ante la Universidad de Chile de visitante dejó un gusto amargo. Ese empate sobre la hora -con un polémico penal- todavía pincha. Pero lejos de bajonear al "granate", lo llenó de hambre. El hincha vuelve a soñar, porque sabe que el equipo está para más y sueña con culminar ese año con otra estrella.

La semana viene muy cargadita para el Grana: primero jugará el jueves por Copa, en casa. Y como si fuera poco, el lunes 3 de noviembre disputará el clásico del Sur frente a Banfield. Quieren ganar todo, pero está clarísimo que la Sudamericana es prioridad y el principal objetivo. Por eso, Pellegrino no se guardará nada, pondrá toda la carne al asador y, salvo alguna sorpresa de último momento, repetiría el 11 que empató en Chile.

La cancha de Lanús promete explotar mañana, como en sus mejores noches. Se espera una fiesta teñida de granate en el partido más importante del año.

Para la vuelta de la semifinal, Universidad de Chile pierde a dos jugadores importantes. Por un lado, Lucas Assadi jugó solo 23 minutos contra la U. Católica salió lesionado y sufrió un desgarro en su pierna derecha y se pierde la vuelta. Otro que se suma es Matías Sepúlveda quien sufrió un desgarro y también estará ausente en la Fortaleza.

En limpio, el posible 11 del "granate" será: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.