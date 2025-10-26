"No hay nada raro, dijo Ricardo Sastre

Pasan los días y la polémica sigue. La suspensión del partido entre Gimnasia y Deportivo Madryn en pleno entretiempo, generó un torbellino mediático y una ola de comentarios en redes. Fiel a su estilo, Sastre, mandamás del club chubutense, señaló: "Me tiene totalmente sin cuidado. Si los jujeños o porteños se ocupan de sus clubes, nosotros nos ocupamos del nuestro".

Entre mañana y pasado se conocería el fallo del Tribunal de Disciplina sobre el duelo suspendido en el "23".

El dirigente recordó que el árbitro Lucas Comesaña, apuntado por el rival, ya los había dirigido en tres ocasiones durante el año. "Empatamos en Salta, perdimos en Mendoza (1-2 con Maipú) y ahora perdíamos en Jujuy 1 a 0. No hay nada raro. Hay mucho resentimiento en muchas cosas, pero nosotros preferimos enfocarnos en lo que tenemos que hacer".

Madryn ya presentó el descargo ante el Tribunal de Disciplina. "Lo hicimos esta mañana (ayer). Lo único que hablamos con los árbitros fue cuando nos notificaron que el partido se suspendía. Queríamos seguir jugando", aseguró. Viajar más de seis mil kilómetros para un encuentro inconcluso no fue fácil. "No nos causa gracia el gasto y la erogación de dinero que hicimos para que pase esto", lamentó.

Sobre la responsabilidad del incidente, Sastre no dudó en apuntar. "En el descargo de Gimnasia no desmienten lo que pasó. No dicen que no lo hicieron. Proponen jugar de nuevo, pero no se hacen cargo. Y no es la primera vez: en marzo hubo otra sanción por amenazas a los árbitros. Es un tema recurrente".

Ahora, el club espera la decisión oficial. "El lunes vamos a saberlo", adelantó. "Si leo el reglamento, de mínima es partido ganado para Deportivo Madryn y revancha el domingo en nuestra ciudad". Sereno, pero firme, Sastre resumió el sentir de su institución: "Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Solo queremos competir, crecer y seguir haciendo historia. Porque Madryn está preparado para grandes cosas".

Inspección de AFA

El dirigente Ricardo Sastre también habló claramente sobre la inspección oficial de la Conmebol para habilitar el estadio "Abel Sastre" como sede de partidos internacionales.

"Es una visita que teníamos pactada hace más de 60 días", explicó el dirigente "aurinegro", destacando la magnitud del acontecimiento. "La chance de que el estadio esté certificado y habilitado para albergar partidos de índole internacional la celebramos gratamente". Durante dos intensos días, los representantes del organismo sudamericano recorrieron las instalaciones, midieron, observaron y tomaron nota de cada detalle. "A priori se fueron muy conformes", aseguró Sastre.

El proyecto trasciende lo deportivo. Madryn no solo busca ser anfitrión de encuentros continentales, sino también mostrar al país y al mundo que la Patagonia puede ser un escenario de primer nivel. "Puede ser la Copa de Naciones del fútbol femenino, clasificatorias para el Mundial, o incluso selecciones juveniles", expresó con orgullo.