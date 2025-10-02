Racing y River buscarán el boleto a las semifinales

Racing y River protagonizarán esta tarde un partido que puede marcar un quiebre en la temporada de ambos, ya que se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El duelo será desde las 18 en el estadio "Gigante de Arroyito", con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TyC Sports.

El presente de los dos equipos llega marcado por altibajos. La "academia" de Gustavo Costas, que viene de disputar una dura seguidilla de cinco partidos en 16 días, atraviesa un desgaste físico importante y no contará con piezas clave como Juan Nardoni (desgarrado) y Matías Zaracho, quien arrastra una molestia muscular.

Pese a ello, el equipo logró instalarse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores y buscará trasladar ese carácter competitivo a esta instancia. En tanto, Facundo Cambeses se afianzó en el arco y es una de las cartas de confianza para este cruce.

El conjunto de Avellaneda llegó a esta instancia luego de superar a Riestra por 3 a 0, equipo con el que perdió el último encuentro disputado el "millonario".

Por su parte, el River de Marcelo Gallardo vive un presente crítico: acumula cuatro derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde 2010, y fue despedido con insultos en el "Monumental" tras la caída ante el "malevo".

El conjunto de Núñez ya quedó eliminado de la Libertadores frente a Palmeiras y se juega uno de sus últimos objetivos de la temporada. Llegó a esta instancia del certamen tras ganarle a Unión de Santa Fe por penales.

Además, podría afrontar el partido sin su capitán Enzo Pérez, aún afectado por un corte en la rodilla. Entre las variantes, se espera el regreso de Gonzalo Montiel y la posible inclusión de Lautaro Rivero en la defensa, mientras que en ataque Nacho Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el once.

En definitiva, el "Gigante de Arroyito" será escenario de un choque donde las urgencias se harán sentir.