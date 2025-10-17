°
17 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Elecciones 2025
Municipalidad capitalina
Mundial Sub 20
PRIMERA NACIONAL
Liga Jujeña
regional
Tiro deportivo
LIGA PROFESIONAL
deporte social
Copa Jujuy Vóley

Deportes

Placente: "Jugadores que solucionan muchas cosas"

El entrenador del equipo nacional, que el domingo jugará la final, habló de todo tras la clasificación.El DT reconoció que, ante Colombia, fueron clave los ajustes, pero valoró a sus dirigidos.

Viernes, 17 de octubre de 2025 00:00

El entrenador de la Selección Argentina Sub 20, Diego Placente, habló después del triunfo sobre Colombia por 1-0 que significó la clasificación a la final del Mundial que se está disputando en Chile.

Con esta victoria, con el gol del delantero Mateo Silvetti, el combinado nacional accedió al partido definitorio a disputarse el domingo a las 20 ante Marruecos, que derrotó por penales a Francia en la otra semifinal.

Autocrítico con algunos pasajes del partido, pero conforme con la clasificación, el técnico argentino recordó que los anteriores encuentros que habían disputado ante Colombia, en el Sudamericano, "habían sido iguales, siempre intensos".

El DT admitió que el primer tiempo les "costó un montón", y que pudieron aprovechar que el elenco "cafetero" bajó el ritmo en la segunda mitad, a partir de lo cual pudieron "encontrar mucho más juego" y dejar de quedar en situaciones desventajosas en el apartado defensivo, por lo que concluyó en que fueron "justos ganadores".

Además, el entrenador del combinado juvenil reconoció que tuvo que hacer ajustes tácticos en el entretiempo, valorando también la capacidad de adaptarse a los cambios de esquema que tienen sus dirigidos. "Son jugadores que solucionan muchas cosas".

Sobre la previa del partido, en la que algunos jugadores colombianos habían hecho comentarios polémicos, el DT de 48 años aseguró que no estaban al tanto de lo hablado antes del partido, ya que tratan de "aislar" a los jugadores de la presión de la previa de los partidos.

"Mientras más aislados, mejor para nosotros" sentenció quien fuera jugador de River.

En cuanto a las individualidades, Placente se quedó con el rendimiento del extremo de Benfica portugués, Gianluca Prestianni, de gran participación en el complemento.

Sobre el surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield, el exdefensor aseguró que "está mucho más maduro" y que "las condiciones siempre las tuvo", valorando también que supo "esperar su momento", en un puesto en el que Argentina tiene sobrepoblación de jugadores, con las participaciones de los delanteros Ian Subiabre y Mateo Silvetti, los cuales "a veces son titulares y a veces no, pero siempre dan el 100%".

 

