Comenzó el Torneo Integración 2025

Con gran entusiasmo y la participación de más de 3.000 niños distribuidos en 106 equipos, dio inicio el pasado fin de semana, el Torneo Integración de Fútbol Infantil 2025, considerado el más importante del Noroeste Argentino por la vigencia y la convocatoria que tiene a nivel provincial.

El certamen, que celebra su 15º edición y es organizado por la empresa Ledesma Saai, el Club Atlético Ledesma y la Asociación de Árbitros de Libertador, sabiendo que este año presenta una nueva modalidad de eliminación directa. Bajo esta dinámica, cada partido es decisivo: el equipo ganador continúa en carrera y el que pierde queda automáticamente queda afuera del torneo.

Los encuentros se desarrollan en las canchas auxiliares del Club Atlético Ledesma y en el Campo de Deportes de la Escuela Técnica Ingeniero Herminio Arrieta. La competencia se disputará en solo dos jornadas, siendo la primera la fase clasificatoria -realizada este 12 de octubre- y la gran final programada para el 2 de noviembre, donde se coronarán los campeones de cada categoría.

La competencia se disputará en solo dos jornadas, siendo la fase clasificatoria donde se coronarán los campeones de cada categoría.

El profesor Juan Hermida, referente del Club Atlético Ledesma, expresó ante diario El Tribuno de Jujuy su satisfacción por el inicio del torneo "estamos muy contentos de comenzar una nueva edición del Integración. El clima nos acompañó y lo más importante es ver a los chicos disfrutar. Esta edición es un poco más reducida que en otros años en cuanto al tiempo de participación, pero el espíritu sigue intacto, que los niños se diviertan y aprendan en equipo", señaló. Hermida también destacó el desempeño de su equipo en la categoría 2016, que avanzó a cuartos de final tras una definición por penales. "Ahora nos toca enfrentar a Talleres de El Piquete, un rival muy fuerte y candidato a llegar a la final. Esperamos poder seguir avanzando", agregó.

Por su parte, el profesor "Leo", entrenador del equipo Trapicheritos del Club Herminio Arrieta, comentó que su equipo también tuvo un buen comienzo en la categoría 2014 destacando que "le ganamos 1 a 0 a los Lobitos de Calilegua y ahora esperamos repetir para llegar a la final. Este torneo además nos sirve como preparación para un desafío internacional que tendremos en Camboriú, Brasil, donde participarán clubes como Inter y Gremio de Porto Alegre", explicó.

La jornada inaugural transcurrió con total normalidad, pese a algunas ausencias de equipos que obligaron a reorganizar el fixture. La empresa Ledesma durante la jornada colaboró con la entrega de naranjas para los jugadores, gesto que fue muy bien recibido por todos los participantes. El Torneo Integración Infantil sigue consolidándose como un espacio de encuentro, formación y alegría, donde el deporte se convierte en una verdadera escuela de valores para miles de niños de toda la región. Además en este tiempo los chicos de las diferentes categorías siguen sumando experiencias. (Marcela Navas)