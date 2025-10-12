Presentaron el plantel

Jujuy Básquet realizó la presentación oficial del plantel que jugará desde el 4 de noviembre LaLiga Argentina. En el estadio de la Federación Jujeña de la especialidad se vivió una jornada emotiva, con mucho color y entusiasmo en el acto.

Con la presencia del gobernador de la provincia, Carlos Sadir; el ministro de Justicia y Gobierno, Normando Álvarez García y el intendente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, autoridades de la Federación Jujeña de Básquet e invitados especiales, jugadores y cuerpo técnico, fueron recibidos por miles de niños y niñas de las distintas escuelas de básquet de la comuna capitalina.

"Siempre deseamos lo mejor para Jujuy Básquet, obviamente pedirle a todo el público jujeño que nos acompañe, como lo ha venido haciendo, porque la verdad que todos los partidos en los campeonatos anteriores, hubo una presencia enorme de nuestra hinchada", manifestó el mandatario provincial.

Sadir se mostró "muy feliz de estar acá, en este estadio que fue remodelado de una manera impecable", y ponderó la cantidad de niños y niñas durante la presentación del equipo "ver la participación de tantos niños y niñas que son de los equipos de la municipalidad nos muestra a las claras el desarrollo que viene teniendo el deporte en Jujuy".

Por otro lado, se refirió a los jujeños que forman parte del plantel profesional.

"Es un orgullo verlos ahí, con jugadores de trayectoria, tenemos que seguir construyendo nuestro semillero y que el día de mañana nos representen también como lo va a ser este equipo seguramente", dijo.

Por su parte, Gustavo Lamas resaltó la participación de "todos los centros deportivos de la Municipalidad de San Salvador", y agradeció "al Gobernador Carlos Sadir, al Intendente Raúl Jorge con quién venimos de firmar un convenio de colaboración mutua, también con el Ministerio de Educación de la provincia donde los chicos van a vivir la experiencia lo que es Jujuy Básquet y puedan sentir lo que siente un jugador profesional".

Lamas remarcó que este año "esperamos lo mejor para el equipo, que la gente se sienta nuevamente identificada, tenemos un buen plantel, un plantel muy joven, con experiencia, con años, vamos a tener muchos viajes y soñamos con ser protagonistas".

Por último agradeció "a las empresas, el sector privado que apuesta al deporte y nos van a acompañar este año nuevamente".

Los jugadores

Con las gradas colmadas, los “cóndores” saltaron al campo de juego en medio de luces, comenzando por Bruno Conti, Esteban Rivera, Juan Marini, Augusto Roveres, Víctor Leaño, Ramiro Stehi, Andriy Grytsak, Matías Gutiérrez, Thiago Roca, Francisco Fornes, Tiago Nistal, Francisco Tarnowyk, Leonardo Segovia, Leonel Ponce, Santiago Ibarra y Santiago Nesman. Luego siguió el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Tasso, entrenador, el ayudante de campo Marcos Emilio, Santiago Abdala preparador físico, Marcelo Benítez, Sergio Giacoppo, kinesiólogos, Mauro Alemán, Paul Simo, el doctor Armando Bergese y Oscar Vaquera, éste último es el jefe de equipo. Luego de las fotos, los jugadores procedieron a firmar un cuadro a cada uno de los niños y niñas que se hicieron presentes.

Arranca hoy Copa Jujuy

ÚLTIMA REUNIÓN | HOY ARRANCA COPA JUJUY DE BÁSQUET.

Hoy desde las 15 se pone en marcha una nueva edición de la Copa Jujuy Energía Viva de Básquet. La cita es en el estadio “Federación” y el salto inicial estará a cargo de Sociedad Sirio Libanesa frente a Club Social y Deportivo Parapetí. El sorteo contó con la presencia de Pedro Ruiz, Coordinador Provincial de Copa Jujuy Energía Viva, Eduardo Ortuño, Director de Deporte Federado, Rubén Vera, titular del Colegio de Árbitros de la Federación Jujeña de Básquet, los dirigentes de los clubes que van a competir.

Previo al sorteo de los grupos y el fixture, Vera dio a conocer en detalles algunos puntos importantes de la reglamentación, ya que atendiendo que será Copa y PreFederal junto, los equipos deben cumplir con todo, desde la ropa, indumentaria, llegada al estadio, hasta la propia ropa del técnico para poder estar sentado en el banco de suplentes. En cuanto al libro de pases, cada jugador contará con un carnet de Copa Jujuy Energía Viva, asentado en el GES Deportivo, por lo que se tendrá en cuenta el reglamento de la Confederación Argentina.

“Tenemos muchas expectativas, logramos articular un trabajo entre la Secretaría de Deportes y la Federación Jujeña, es el salto de calidad que buscábamos, ya que el torneo no cobra inscripción, fue totalmente gratuito para los equipos, no pagan arbitraje, está todo dado para poder acompañarlos y que pueda seguir desarrollándose el básquet en la provincia”, subrayó Pedro Ruiz. El Coordinador Provincial del certamen remarcó que “avanzamos con esta competencia impulsada por el Gobernador Carlos Sadir, el Ministro de Gobierno Normando Álvarez García y todo el acompañamiento constante del Secretario de Deportes, Luis Calvetti, que está en cada detalle”.

Por su parte Rubén Vera dijo que “lo importante fue que vinieron los clubes, se les informo cómo será el torneo, muy agradecido a todos”, y agregó “el reglamento ya está en manos de los clubes y ahora les dimos una explicación técnica de algunos puntos importantes que nosotros vamos a tener en cuenta porque son exigencias que también nos exigen desde la Confederación Argentina de Básquet”. El titular del Colegio de Árbitros de la Federación de Básquet agradeció “a la Secretaría de Deportes, al Gobierno, a Gustavo Lamas, interventor de la Federación Jujeña, porque accedieron a unificar un torneo que sin dudas será de primer nivel”.