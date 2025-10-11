°
11 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Mundial Sub 20
Siniestro Vial
Bandana
Día del Farmacéutico Argentino
Día del Farmacéutico
Día del Farmacéutico
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
Feria Internacional de Turismo del Paraguay
La opinión
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Mundial Sub 20
Siniestro Vial
Bandana
Día del Farmacéutico Argentino
Día del Farmacéutico
Día del Farmacéutico
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
Feria Internacional de Turismo del Paraguay
La opinión
Día del Respeto a la Diversidad Cultural

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Argentina brilló ante México y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, la Albiceleste venció al Tri y se metió entre las cuatro mejores selecciones de la competencia tras 18 años

Sabado, 11 de octubre de 2025 22:04
Argentina volverá a jugar las semifinales del Mundial Sub 20 tras 18 años

La Selección argentina consiguió un muy buen triunfo por 2-0 ante México y se metió en semifinales de un Mundial Sub 20 por primera vez en 18 años.

Los goles para los dirigidos por Diego Placente los hicieron el extremo Maher Carrizo y el delantero Mateo Silvetti.

Argentina eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20 y confirmó su chapa de candidato en Chile. La Albiceleste, máximo exponente a nivel histórico en esta categoría, quedó a dos peldaños de alcanzar la máxima gloria nuevamente. Y ya está todo confirmado para la instancia de semifinales: rival, fecha, horario y sede.

El equipo dirigido por Diego Placente se medirá con Colombia por las semifinales del certamen que se lleva a cabo en suelo trasandino el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20. Vale mencionar que mañana se llevarán a cabo las otras dos llaves de cuartos de final, que tendrán como protagonistas a Estados Unidos-Marruecos y Noruega-Francia.

En caso de quedar eliminado, el equipo albiceleste disputará el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago (desde las 16). Si los chicos argentinos se clasifican a la final, jugarán el duelo decisivo el domingo 19/10, a partir de las 20, en el mismo escenario (frente a uno de los cuatro países antes mencionados).

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD