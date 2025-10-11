Argentina brilló ante México y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

La Selección argentina consiguió un muy buen triunfo por 2-0 ante México y se metió en semifinales de un Mundial Sub 20 por primera vez en 18 años.

Los goles para los dirigidos por Diego Placente los hicieron el extremo Maher Carrizo y el delantero Mateo Silvetti.

Argentina eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20 y confirmó su chapa de candidato en Chile. La Albiceleste, máximo exponente a nivel histórico en esta categoría, quedó a dos peldaños de alcanzar la máxima gloria nuevamente. Y ya está todo confirmado para la instancia de semifinales: rival, fecha, horario y sede.

El equipo dirigido por Diego Placente se medirá con Colombia por las semifinales del certamen que se lleva a cabo en suelo trasandino el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20. Vale mencionar que mañana se llevarán a cabo las otras dos llaves de cuartos de final, que tendrán como protagonistas a Estados Unidos-Marruecos y Noruega-Francia.

En caso de quedar eliminado, el equipo albiceleste disputará el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago (desde las 16). Si los chicos argentinos se clasifican a la final, jugarán el duelo decisivo el domingo 19/10, a partir de las 20, en el mismo escenario (frente a uno de los cuatro países antes mencionados).