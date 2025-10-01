Quintana quiere un festejo en casa

El delantero de Gimnasia, Alejandro Quintana, entiende que las distintas lesiones sufridas en las últimas fechas perjudicaron el andar del equipo que se quedó sin chances matemáticas de jugar la primera final por el ascenso. "En esta racha de 4 partidos perdidos, el cambio de actitud se vio ya en el partido con Agropecuario, que nos llegó 3 veces e hizo dos goles. Fue parecido ante San Telmo, que fue contundente, pero nosotros tuvimos la pelota y las situaciones que nos las supimos aprovechar", se lamentó.

El lungo atacante convirtió frente el "candombero" su octavo con la camiseta "albiceleste" siendo el máximo anotador del equipo en el torneo. "Es rescatable que pude volver al gol porque se me venía negando. Es verdad que pude haber hecho alguno mas en el primer tiempo, una que tuve de zurda. Son partidos duros, trabados y como una guerra en los que se hace difícil convertir. Contento por el gol, pero lamento mucho el resultado que se dio", aclaró luego de cortar la sequía de 6 partidos sin festejos en las redes.

Además, Quintana explicó que los problemas físicos que se presentaron en las últimas jornadas perjudicaron al equipo que acumuló 4 derrotas al hilo.

"Nosotros siempre pensamos partido a partido, sin pensar en la punta del torneo. Los resultados se nos fueron dando, pero también surgieron las lesiones y diferentes circunstancias del fútbol que nos afectaron", aclaró.

Por último, el jugador con pasado en Tristán Suarez, Brown de Adrogué, Platense y en las ligas de Marruecos, Colombia, México y Ecuador, sostuvo que en la última fecha ante Chacarita no van a especular y quieren volver a sumar de a 3:

"Vamos a afrontar el partido como todos, siempre con la idea de ganar en cualquier cancha. En casa queremos terminar el campeonato de la mejor manera y meternos al Reducido lo más arriba posible".

Para eso, agregó, tienen que recuperar la fórmula que los llevó a ser líderes tanto tiempo, "jugando con un duro rival y queremos volver a ser un equipo fuerte, con actitud y con intensidad que es lo que nos caracterizaba. Tenemos un grupo de hombres excelente que vamos a luchar hasta lo último ante cualquier adversidad", cerró el "9".

Por otro lado, desde AFA se confirmó que Felipe Viola será el árbitro para el domingo a las 15.30 en el estadio "23 de Agosto", secundado por Erik Grunm y Juan Ricciardi.

(Marcelo De Santis).