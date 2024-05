"Me voy tranquilo como hace tiempo no me iba"

Cristian Menéndez cortó la sequía. El delantero de Gimnasia y Esgrima marcó de penal luego de casi un año, y fue su primer festejo con la camiseta "albiceleste" ante San Miguel, por lo que se retiró del estadio "23 de Agosto" muy feliz, "me voy tranquilo a casa como hace tiempo no me iba", apuntó.

Y no es para menos, el "Polaco" siente el cariño y reconocimiento de la gente, pero sabe que el delantero vive del gol y cargaba con una mochila que cada vez pesaba más "pero era algo personal", aclaró ante El Tribuno de Jujuy, ya que "uno sabe que más allá del sacrifico, el esfuerzo, tiene que convertir goles, que es lo que hace el centrodelantero, por eso me voy tranquilo a casa".

Eso sí, reconoció que si no marcaba "me hubiese ido mal por ahí si no se daba, pero por suerte ganamos, pude convertir y puedo decir que fue una tarde perfecta, ya que además otra vez nos metimos en zona de Reducido", puntualizó.

Pasa que el panorama se complicaba, "es difícil, siempre lo digo, no importa la edad, la experiencia, uno cuando pasa mucho tiempo sin marcar se pone ansioso", explicó Menéndez al tiempo que ponderó el compañerismo de todo el plantel, "pero más allá del gol se mostró la generosidad de los compañeros al darme esa confianza de patear el penal y hacer que vuelva al gol porque creo que todos tenemos que estar con esa confianza".

Sucede que todos querían que el penal sea ejecutado por el "Polaco" Menéndez, "todos querían eso, me lo demostraron también en el vestuario, uno también trabaja mucho por eso y es lindo cuando recibe esa ayuda", opinó.

Haber ganado alimenta la ilusión y marca que el trabajo en la semana tiene sus frutos, "la verdad que por ahí el traspié que tuvimos contra Ferro generó algunas dudas, no entre nosotros sino entre la gente, pero otra vez volvimos a ser el equipo que demostramos en los primeros partidos con este cuerpo técnico y gracias a Dios salió un partido redondito, una victoria amplia, sin sufrir y volví al gol que es lo que deseaba mucho", comentó el delantero del "lobo".

Por último, contó que una de las premisas que tiene el técnico es la de ser intensos para presionar y atacar, "los tres que estamos arriba, no nos podemos quedar colgados, tenemos que ayudar con esa recuperación y después meterle verticalidad, velocidad al ataque y ahí sacamos varias ventajas", finalizó el "Polaco" Menéndez.