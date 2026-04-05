Inhabilitaron al conductor que provocó el choque de Barby Franco

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de la licencia de Roberto Paglioli, el conductor señalado como responsable del siniestro vial ocurrido en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 71, en Cañuelas.

En el hecho resultó herida Barby Franco, esposa del reconocido abogado Fernando Burlando, quien viajaba con Sarah, su hija de tres años.

Según se pudo reconstruir a partir de las tareas investigativas, el episodio fue desencadenado por una camioneta Mitsubishi L200 roja (dominio VDG-288), que circulaba en contramano. El vehículo realizó una maniobra indebida y luego se dio a la fuga, sin llegar a colisionar de forma directa, pero provocando el accidente.

El conductor le dijo a la policía que tenía 82 años, cuando en realidad tiene 85. El hombre quedó alcanzado por una inhabilitación preventiva para conducir. La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial en el marco de la Ley 13.927.

La sanción quedó formalizada en un expediente oficial emitido por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, con vigencia desde el 4 de abril de 2026.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que este tipo de decisiones buscan retirar de circulación de manera inmediata a conductores que representan un riesgo, con el objetivo de priorizar la seguridad vial y prevenir hechos de gravedad.