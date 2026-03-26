La participante Jenny Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia y puso fin a su participación en el reality, por lo que, la salida se produjo sin instancia de eliminación y respondió a una decisión personal de la jugadora.

La producción confirmó que optó por dejar el juego de manera voluntaria. Esta determinación interrumpió su continuidad dentro de la competencia y generó un cambio en la dinámica interna de la casa.

El programa mostró el momento en el que Mavinga se despidió de sus compañeros antes de abandonar el aislamiento, muy conmovida. “Hice todo el esfuerzo para poder seguir, estoy feliz de ser parte de esto y de la forma que nos cuidaste. Los quiero a todos. Gracias por compartir y por la oportunidad”, expresó.

Finalmente, la participante cerró así su paso por el ciclo en medio de un contexto que impactó en la convivencia del grupo y en su vida.

La salida de Mavinga modificó el desarrollo del juego, ya que la casa perdió a uno de sus integrantes sin intervención del voto del público, aunque, el reality continúa con normalidad tras su partida.

Por su parte, Gran Hermano también se despidió de la jugadora con unas sentidas palabras: “Sos una gran jugadora pero además fuiste y sos una excelente persona. Te voy a extrañar mucho”.