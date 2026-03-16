Michael B. Jordan: El festejo tras su victoria como Mejor Actor en los Oscar 2026

El actor Michael B. Jordan fue elegido como el Mejor Actor en la 98° edición de los Premios Oscar, por su doble interpretación de Stack y Smoke en la galardonada “Pecadores”, superando a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio.

La victoria lo convierte en el sexto hombre negro que se impone en esta categoría, después de Will Smith en 2022, Forest Whitaker en 2007, Jamie Foxx en 2005, Denzel Washington en 2002 y Sidney Poitier en 1964.

Jordan, de 39 años, enumeró a todos esos hombres en su discurso de aceptación, junto con Halle Berry, quien ganó el Oscar a la mejor actriz en 2002 por su interpretación en El pasado nos condena, lo que la convirtió en la primera y única mujer negra en ganar en esa categoría.

"Estoy aquí por las personas que me precedieron", dijo. "Por estar entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis antepasados, entre mis guías. Gracias a todos en esta sala y a todos en casa por apoyarme a lo largo de mi carrera, lo siento. Sé que quieren que me vaya bien, y yo quiero hacerlo porque ustedes apuestan por mí. Así que gracias por seguir apostando por mí".

El festejo de Michael B. Jordan en una hamburguesería

La noche no terminó ahí para el actor. Mientras muchos de sus pares pasaban por sus hoteles para un cambio de atuendos para luego dirigirse a las afterpartys de los Oscar's, Michael B. Jordan decidió hacer una parada express junto a su equipo en una reconocida hamburguesería de Los Ángeles.

En cuestión de minutos, el establecimiento se llenó de fotógrafos y fanáticos que se acercaron a ver al actor sosteniendo su premio, mientras realizaba una extensa orden de comida rápida para todos sus acompañantes.