Alertan por estafas con cuentas falsas de Nahir Galarza: usan IA para pedir dinero

El entorno de Nahir Galarza advirtió en las últimas horas sobre la aparición de cuentas falsas en redes sociales que utilizan su nombre e imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA) con fines engañosos, incluyendo intentos de estafa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, allegados a la joven de 27 años denunciaron que estos perfiles apócrifos difunden fotos intervenidas —como una imagen viral donde se la ve sosteniendo un iPhone— para solicitar transferencias de dinero a usuarios desprevenidos.

Desde su círculo íntimo pidieron no interactuar con estas cuentas ni enviar fondos, aclarando que Galarza se encuentra alojada en la Unidad Penal de Mujeres N°6 de Paraná sin acceso a teléfonos celulares ni redes sociales. Su última conexión real data de 2019 y la Justicia rechazó en 2024 un pedido para contar con un dispositivo móvil.

Además de las estafas económicas, se detectaron perfiles con contenido sugestivo que invitan a entablar vínculos sentimentales falsos. Galarza, quien cumple condena por el crimen de Fernando Pastorizzo, dedica sus días a estudiar Psicología Social y asistir a talleres, con una posible fecha de salida recién prevista para el año 2052.